Віа Долороса в Одесі: в місті відкрили "Великодню реконструкцію"

Відкриття "Великодньої реконструкції" в Одесі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В Одесі відкрили "Великодню реконструкцію". Задум режисерів полягає в тому, щоб кожен, хто прийде на неї, міг відчуттям ототожнитися з долею Ісуса Христа.

Фотокореспондентка Новини.LIVE була на відкриття "Великодньої реконструкції".

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"Ми не хотіли проводити "Великодню реконструкцію" через війну, але на нас тиснула і громадськість міста та керівництво. Усі просили цей промінь світла у метушні військовій. Ми вирішили провести не повну "Великодню реконструкцію", а показати певні фрагменти. Це робилося, щоб подарувати надію людям у цей складний час", — зазначив Президент благодійного фонду “Добрий самарянин” Денис Сердиченко.

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Крім того, завтра 15 квітня 12:00 фрагмент Пасхальної Реконструкції буде на вул. Дерибасівській біля Міського Саду. Там одесити зможуть побачити й пережити останні години життя Спасителя Ісуса Христа.

"Шлях скорботи поділений на відрізки — сцени, що озвучуються, на яких розвиваються драматичні події, що описуються в Біблії. Фіналом ходи є кінцева сцена, на якій глядачі можуть побачити моменти розп'яття та воскресіння Христа", — зазначають організатори.

Глядачі можуть побачити моменти розп'яття та воскресіння Христа. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

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