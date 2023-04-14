Віа Долороса в Одесі: в місті відкрили "Великодню реконструкцію"
В Одесі відкрили "Великодню реконструкцію". Задум режисерів полягає в тому, щоб кожен, хто прийде на неї, міг відчуттям ототожнитися з долею Ісуса Христа.
Фотокореспондентка Новини.LIVE була на відкриття "Великодньої реконструкції".
"Ми не хотіли проводити "Великодню реконструкцію" через війну, але на нас тиснула і громадськість міста та керівництво. Усі просили цей промінь світла у метушні військовій. Ми вирішили провести не повну "Великодню реконструкцію", а показати певні фрагменти. Це робилося, щоб подарувати надію людям у цей складний час", — зазначив Президент благодійного фонду “Добрий самарянин” Денис Сердиченко.
Крім того, завтра 15 квітня 12:00 фрагмент Пасхальної Реконструкції буде на вул. Дерибасівській біля Міського Саду. Там одесити зможуть побачити й пережити останні години життя Спасителя Ісуса Христа.
"Шлях скорботи поділений на відрізки — сцени, що озвучуються, на яких розвиваються драматичні події, що описуються в Біблії. Фіналом ходи є кінцева сцена, на якій глядачі можуть побачити моменти розп'яття та воскресіння Христа", — зазначають організатори.
Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок. Детальніше про час богослужінь — читайте в матеріалі.