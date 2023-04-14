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Віа Долороса в Одесі: в місті відкрили "Великодню реконструкцію"

14 квітня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Віа Долороса в Одесі: в місті відкрили "Великодню реконструкцію"
Відкриття "Великодньої реконструкції" в Одесі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відкрили "Великодню реконструкцію". Задум режисерів полягає в тому, щоб кожен, хто прийде на неї, міг відчуттям ототожнитися з долею Ісуса Христа.

Фотокореспондентка Новини.LIVE була на відкриття "Великодньої реконструкції".

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Одесити прийшли на  відкриття "Великодньої реконструкції". Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

"Ми не хотіли проводити "Великодню реконструкцію" через війну, але на нас тиснула і громадськість міста та керівництво. Усі просили цей промінь світла у метушні військовій. Ми вирішили провести не повну "Великодню реконструкцію", а показати певні фрагменти. Це робилося, щоб подарувати надію людям у цей складний час", — зазначив Президент благодійного фонду “Добрий самарянин” Денис Сердиченко. 

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Десятки костюмованих героїв наповнили Одесу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
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Вулиця в Одесі перетворилась на Віа Долороса. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Крім того, завтра 15 квітня 12:00 фрагмент Пасхальної Реконструкції буде на вул. Дерибасівській біля Міського Саду. Там одесити зможуть побачити й пережити останні години життя Спасителя Ісуса Христа.

"Шлях скорботи поділений на відрізки — сцени, що озвучуються, на яких розвиваються драматичні події, що описуються в Біблії. Фіналом ходи є кінцева сцена, на якій глядачі можуть побачити моменти розп'яття та воскресіння Христа", — зазначають організатори. 

Глядачі можуть побачити моменти розп'яття та воскресіння Христа.
Глядачі можуть побачити моменти розп'яття та воскресіння Христа. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок. Детальніше про час богослужінь — читайте в матеріалі

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