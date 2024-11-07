Заключенный записался в армию и пошел в СЗЧ — что решил суд

Мужчина в военной форме в наручниках. Фото: СЮГ

Жителя Николаевской области приговорили к десяти годам тюрьмы за тяжкие телесные повреждения. Он подписал контракт с ВСУ. Но в конце концов снова предстал перед судом.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березанского районного суда Николаевской области.

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Подробности дела

Бывший заключенный служил наводчиком в пулеметном взводе. Он самовольно покинул воинскую часть и больше трех дней скрывался от службы в Николаевской области. Свою принадлежность к ВСУ мужчина скрывал.

Отметим, что мужчина не отбыл шесть лет и десять месяцев своего срока.

Что решил суд

Свою вину военный полностью признал. Однако учитывая предварительную судимость, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком семь лет.

Напомним, в Николаеве водитель роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Он выразил желание вернуться на службу, однако его признали виновным и назначили наказание. Также военный бросил службу, потому что хотел отремонтировать дом.