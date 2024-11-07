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В'язень записався до війська, але кинув службу — яке покарання

7 листопада 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В'язень записався до армії й пішов у СЗЧ — що вирішив суд
Чоловік у військовій формі у наручниках. Фото: СЮГ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканця Миколаївської області засудили до десяти років ув'язнення за тяжкі тілесні ушкодження. Він підписав контракт з ЗСУ. Але зрештою знову постав перед судом

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березанського районного суду Миколаївської області.

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Подробиці справи

Колишній в'язень служив навідником у кулеметному взводі. Він самовільно залишив військову частину і понад три дні переховувався від служби у Миколаївській області. Свою приналежність до ЗСУ чоловік приховував. 

Зазначимо, що чоловік не відбув шість років і десять місяців свого строку.    

Що вирішив суд

Свою провину військовий повністю визнав. Проте, враховуючи попередню судимість, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років. 

Нагадаємо, у Миколаєві водій роти охорони самовільно залишив військову частину. Він висловив бажання повернутись на службу, однак його визнали винним та призначили покарання. Також військовий кинув службу, бо хотів відремонтувати будинок.

Одеса СЗЧ судові рішення військові Миколаївська область

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