В'язень записався до армії й пішов у СЗЧ — що вирішив суд

В'язень записався до війська, але кинув службу — яке покарання
Мешканця Миколаївської області засудили до десяти років ув'язнення за тяжкі тілесні ушкодження. Він підписав контракт з ЗСУ. Але зрештою знову постав перед судом.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березанського районного суду Миколаївської області.
Подробиці справи
Колишній в'язень служив навідником у кулеметному взводі. Він самовільно залишив військову частину і понад три дні переховувався від служби у Миколаївській області. Свою приналежність до ЗСУ чоловік приховував.
Зазначимо, що чоловік не відбув шість років і десять місяців свого строку.
Що вирішив суд
Свою провину військовий повністю визнав. Проте, враховуючи попередню судимість, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.
Нагадаємо, у Миколаєві водій роти охорони самовільно залишив військову частину. Він висловив бажання повернутись на службу, однак його визнали винним та призначили покарання. Також військовий кинув службу, бо хотів відремонтувати будинок.
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