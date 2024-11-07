В'язень записався до армії й пішов у СЗЧ — що вирішив суд

Чоловік у військовій формі у наручниках. Фото: СЮГ

Мешканця Миколаївської області засудили до десяти років ув'язнення за тяжкі тілесні ушкодження. Він підписав контракт з ЗСУ. Але зрештою знову постав перед судом.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березанського районного суду Миколаївської області.

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Подробиці справи

Колишній в'язень служив навідником у кулеметному взводі. Він самовільно залишив військову частину і понад три дні переховувався від служби у Миколаївській області. Свою приналежність до ЗСУ чоловік приховував.

Зазначимо, що чоловік не відбув шість років і десять місяців свого строку.

Що вирішив суд

Свою провину військовий повністю визнав. Проте, враховуючи попередню судимість, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Нагадаємо, у Миколаєві водій роти охорони самовільно залишив військову частину. Він висловив бажання повернутись на службу, однак його визнали винним та призначили покарання. Також військовий кинув службу, бо хотів відремонтувати будинок.