Одесские болгары ответили на посягательство на Бессарабию

Украинские болгары. Фото: Ассоциация болгар Украины

Одесские болгары назвали провокацией заявление болгарского политика Костадина Костадинова о присоединении Южной Бессарабии к Болгарии. Они утверждают, что их культурные и языковые права обеспечены в Украине.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации болгар Украины.

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В Ассоциации убеждены, что высказывания Костадинова направлены на провоцирование ненависти. Любые вмешательства во внутренние дела Украины одесские болгары осуждают.

"Напоминаем господину Костадинову, что украинские болгары не просили их "присоединять", ведь наша страна предоставляет все возможности для проведения национальной политики в соответствии с Конституцией Украины и международно-правовыми нормами", — говорится в заявлении.

В Ассоциации также напомнили, что сегодня немало этнических болгар, жителей Южной Бессарабии, защищают свободу и независимость Украины в рядах ВСУ. Некоторые из них погибли в борьбе против российской агрессии.

"Мы уверены, что правительство дружественной Болгарии даст правильную оценку высказываниям и позиции господина Костадинова", — отметили в Ассоциации.

Напомним, лидер болгарской ультраправой пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов считает, что Южная Бессарабия должна стать частью Болгарии. Свои претензии он обосновывает тем, что значительную долю населения региона составляют болгары.

Мы сообщали, что на последних парламентских выборах партия Костадинова получила 13,3% голосов.