Одеські болгари відповіли на зазіхання на Бессарабію

Українські болгари. Фото: Асоціація болгар України

Одеські болгари назвали провокацією заяву болгарського політика Костадіна Костадінова про приєднання Південної Бессарабії до Болгарії. Вони стверджують, що їхні культурні та мовні права забезпечені в Україні.

Про це йдеться у заяві Асоціації болгар України.

Читайте також:

Що говорять болгари

В Асоціації переконані, що висловлювання Костадінова спрямовані на провокування ненависті. Будь-які втручання у внутрішні справи України одеські болгари засуджують.

"Нагадуємо пану Костадінову, що українські болгари не просили їх "приєднувати", адже наша країна надає всі можливості для проведення національної політики відповідно до Конституції України та міжнародно-правових норм", — йдеться у заяві.

В Асоціації також нагадали, що сьогодні чимало етнічних болгар, мешканців Південної Бессарабії, захищають свободу і незалежність України у лавах ЗСУ. Дехто з них загинув у боротьбі проти російської агресії.

"Ми впевнені, що уряд дружньої Болгарії надасть правильну оцінку висловлюванням і позиції пана Костадінова", — зазначили в Асоціації.

Нагадаємо, лідер болгарської ультраправої проросійської партії "Відродження" Костадін Костадінов вважає, що Південна Бессарабія має стати частиною Болгарії. Свої претензії він обґрунтовує тим, що значну частку населення регіону становлять болгари.

Ми повідомляли, що на останніх парламентських виборах партія Костадінова отримала 13,3% голосів.