Выбиты окна и разрушен гараж: в Одесской области взорвалась машина
В Одесской области 16 февраля в Службу спасения поступило сообщение о разгерметизации газобаллонного оборудования легкового автомобиля. В результате чего произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
-
Вагнеровцы, заключенные или кадровые войска: кто воюет в Луганской области со стороны оккупантов
-
На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране
-
Ближе к кормильцу: Медведчук заявил, что на постоянной основе живет в москве
-
Авто "Мисс Украины Вселенная-2021" Анны Неплях обстреляли, когда красавица была за рулем
-
Приобрели жигули, чтобы замаскироваться под местных: в Одесской области пограничники задержали беглецов
-
Гайдай рассказал, пойдут ли ВСУ в контрнаступление в Луганской области
-
Киев будет со светом: в ДТЭК предупредили о завтрашних замерах электропотребления
-
Апелляционный суд поддержал застройку многоэтажек вблизи музея "Пирогово"
-
Сколько потратила Рианна на аренду дома в пустыне перед выступлением на Супербоуле-2023
-
Сватово, Кременная, Белогоровка: Гайдай рассказал о самых тяжелых участках фронта
"В результате вспышки повреждено перекрытие и стена гаража на площади 9 м2 и три окна в квартирах рядом с расположенным пятиэтажным жилым домом. Сотрудники ГСЧС оказали помощь по изъятию легковушки из разрушенного гаража", — говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. От ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 5 спасателей.
Правила эксплуатации газобаллонного автомобиля
В отличие от бензина, визуальный контроль здесь затруднен. Следует помнить, что баллон можно заправить только на 80% его полного объема. То есть, если у вас баллон 50 л, то войдет в него 40-42 л в зависимости от температуры окружающей среды.
В процессе эксплуатации два раза в день (при выпуске на линию и приеме из линии) автомобили следует подвергать осмотру для проверки герметичности и исправности газового оборудования на контрольных постах.
Выявленные неисправности газового оборудования (в первую очередь негерметичность) должны быть устранены квалифицированными слесарями и регуляторами в цехах, имеющих специальное оборудование для ремонта и регулировки газовой аппаратуры.
Запрещается эксплуатировать и хранить в гараже автомобили с неисправным газовым оборудованием. Неисправности должны немедленно устраняться.
В тех случаях, когда для устранения утечки газа через арматуру баллона требуется проведение ремонта, необходимо выпустить газ из баллона в безопасном месте, вдали от людей и источников огня.
Между тем, за 2022 год в Одессе зарегистрировали и перерегистрировали почти 112 тысяч автомобилей. Доля электромобилей составляет всего чуть более двух тысяч.