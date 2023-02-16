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Выбиты окна и разрушен гараж: в Одесской области взорвалась машина

16 февраля 2023 16:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Выбиты окна и разрушен гараж: в Одесской области взорвалась машина
Помните о четких правилах эксплуатации газобаллонного авто
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области 16 февраля в Службу спасения поступило сообщение о разгерметизации газобаллонного оборудования легкового автомобиля. В результате чего произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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"В результате вспышки повреждено перекрытие и стена гаража на площади 9 м2 и три окна в квартирах рядом с расположенным пятиэтажным жилым домом. Сотрудники ГСЧС оказали помощь по изъятию легковушки из разрушенного гаража", — говорится в сообщении.

взрыв авто

взрыв авто

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. От ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 5 спасателей.

Правила эксплуатации газобаллонного автомобиля

В отличие от бензина, визуальный контроль здесь затруднен. Следует помнить, что баллон можно заправить только на 80% его полного объема. То есть, если у вас баллон 50 л, то войдет в него 40-42 л в зависимости от температуры окружающей среды.

В процессе эксплуатации два раза в день (при выпуске на линию и приеме из линии) автомобили следует подвергать осмотру для проверки герметичности и исправности газового оборудования на контрольных постах.

Выявленные неисправности газового оборудования (в первую очередь негерметичность) должны быть устранены квалифицированными слесарями и регуляторами в цехах, имеющих специальное оборудование для ремонта и регулировки газовой аппаратуры.

Запрещается эксплуатировать и хранить в гараже автомобили с неисправным газовым оборудованием. Неисправности должны немедленно устраняться.

В тех случаях, когда для устранения утечки газа через арматуру баллона требуется проведение ремонта, необходимо выпустить газ из баллона в безопасном месте, вдали от людей и источников огня.

Между тем, за 2022 год в Одессе зарегистрировали и перерегистрировали почти 112 тысяч автомобилей. Доля электромобилей составляет всего чуть более двух тысяч.

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