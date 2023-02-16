Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина

Пам'ятайте про чіткі правила експлуатації газобалонного авто

В Одеській області, 16 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про розгерметизацію газобалонного обладнання легкового автомобіля. Внаслідок чого стався вибух.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

"Внаслідок спалаху пошкоджено перекриття і стіна гаража на площі 9 м2 та три вікна у квартирах поруч розташованого п’ятиповерхового житлового будинку. Співробітники ДСНС надали допомогу по вилученню легковика із зруйнованого гаража", — йдеться в повідомленні.

На щастя обійшлось без загиблих та постраждалих. Від ДСНС залучались 1 одиниця пожежної техніки та 5 рятувальників.

Правила експлуатації газобалонного автомобіля

На відміну від бензину, візуальний контроль тут утруднений. Треба пам'ятати, що балон можна заправити тільки на 80% його повного об'єму. Тобто, якщо у вас балон 50 л, то зайде в нього 40-42 л залежно від температури навколишнього середовища.

В процесі експлуатації два рази в день (при випуску на лінію та приймання з лінії) автомобілі слід піддавати огляду для перевірки герметичності і справності газового обладнання на контрольних постах.

Виявлені несправності газового обладнання (в першу чергу негерметичність) повинні бути усунені кваліфікованими слюсарями і регулювальниками в цехах, що мають спеціальне обладнання для ремонту і регулювання газової апаратури.

Забороняється експлуатувати і зберігати в гаражі автомобілі з несправним газовим обладнанням. Несправності повинні негайно усуватися.

У тих випадках, коли для усунення витоку газу через арматуру балона потрібне проведення ремонту, необхідно випустити газ з балона в безпечному місці, далеко від людей і джерел вогню.

Тим часом за 2022 рік в Одесі зареєстрували та перереєстрували майже 112 тисяч автомобілів. Частка електромобілів становить всього трохи більш як дві тисячі.