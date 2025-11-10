Видео
Выбивали несуществующий долг — в Одессе задержали рэкетиров

Дата публикации 10 ноября 2025 11:12
обновлено: 11:12
В Одессе будут судить двух мужчин за вымогательство 10 тысяч долларов
Задержанные за выбивание долгов мужчины. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе двое мужчин требовали у местного жителя 10 тысяч долларов надуманного долга. Злоумышленники действовали по сговору и угрожали потерпевшему расправой. Обоих задержали во время операции, теперь им грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Вымышленный долг

К правоохранителям обратился 24-летний одессит, который рассказал, что неизвестные звонят ему и требуют 10 тысяч долларов, якобы за долг перед общей знакомой, которого на самом деле не существовало. Полицейские установили, что к преступлению причастны 38-летний житель Одессы и его 34-летний знакомый из Одесского района. Один из них уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи, грабежи, разбои и другие преступления.

В сентябре потерпевший встретился с вымогателями в парке Киевского района. Мужчины пригрозили ему избиением и заставили поехать с ними домой, чтобы отдать деньги. Пока один караулил возле дома, другой забрал 10 тысяч долларов из квартиры.

Как накажут

Впрочем, убежать им не удалось — обоих задержали в процессуальном порядке, а деньги и другие доказательства изъяли. Суд наложил арест на вещественные доказательства, а обвиняемых поместили под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование завершено.

Мужчинам предъявили обвинение в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. По закону им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт передан в суд.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области будут судить командира, который заставлял военных делать ремонт в собственной квартире. Также мы писали, что полиция разыскала правоохранителя, который украл деньги и исчез.

 

Одесса суд Одесская область долги Криминал Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
