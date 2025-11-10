В Одесі судитимуть двох чоловіків за вимагання 10 тисяч доларів

Затримані за вибивання боргів чоловіки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі двоє чоловіків вимагали в місцевого мешканця 10 тисяч доларів надуманого боргу. Зловмисники діяли за змовою та погрожували потерпілому розправою. Обох затримали під час операції, тепер їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Вигаданий борг

До правоохоронців звернувся 24-річний одесит, який розповів, що невідомі телефонують йому та вимагають 10 тисяч доларів, нібито за борг перед спільною знайомою, якого насправді не існувало. Поліцейські встановили, що до злочину причетні 38-річний мешканець Одеси і його 34-річний знайомий з Одеського району. Один із них уже неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, грабежі, розбої та інші злочини.

У вересні потерпілий зустрівся з вимагачами в парку Київського району. Чоловіки пригрозили йому побиттям і змусили поїхати з ними додому, щоб віддати гроші. Поки один чатував біля будинку, інший забрав 10 тисяч доларів із квартири.

Як покарають

Втім, утекти їм не вдалося — обох затримали в процесуальному порядку, а гроші та інші докази вилучили. Суд наклав арешт на речові докази, а обвинувачених помістили під варту без права внесення застави. Досудове розслідування завершено.

Чоловікам висунули обвинувачення у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За законом їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт передано до суду.

Чоловікам висунули обвинувачення у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За законом їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт передано до суду.