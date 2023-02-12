Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В этом году выборов не будет: для этого нет условий, — одесский политконсультант Владислав Станков arrow

В этом году выборов не будет: для этого нет условий, — одесский политконсультант Владислав Станков

12 февраля 2023 14:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Пока нет факторов, которые бы говорили о возможных выборах в Украине, - политконсультант.
"Сейчас нет условий для работы политпартий"
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В стране продолжаются кадровые изменения параллельно с активной антикоррупционной деятельностью. Но такие неожиданно результативные действия властей пока не говорят о грядущих изменениях в ее верхушке.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини. LIVE рассказал Владислав Станков.

Читайте также:

"Сейчас я не вижу возможности проведения выборов. По моему мнению, не существует того политического поля, потому что война не дает возможности формирования полноценных политпартий. Не вижу предпосылок для выборов в Верховную Раду или перевыборов. Не знаю, как будет выходить власть из этой ситуации, потому что сроки близятся, а сколько будет продолжаться война неизвестно", — утверждает Владислав.

Политконсультант не исключает, что выборы могут быть перенесены на некоторое время. Потому что сейчас нет условий для работы политпартий, как раньше. Также Станков подчеркнул, что критиковать действующую власть сегодня неправильно, а оценку ее работы дадим после войны. Ведь сейчас даже оценка работы власти не объективна.

"За сегодня основным инструментом политтехнологов являются социологические исследования относительно уровня поддержки политических лидеров. В этих условиях очень сложно их провести. Люди не могут объективно определиться. В первую очередь, это поддержка доверия к президенту, чем к партии", — добавил Владислав Станков.

В заключение политический эксперт добавил, что задержания просто могут дать экономический эффект. Например, таможня одна из важных статей доходной части бюджета, так же и налоговая. Борьба с коррупцией на разных уровнях выполняет свою задачу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Эксклюзив

19:00 Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

19:00 Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

18:48 Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности

18:38 "Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:32 Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали

18:17 Месть США? В Китае заметили неопознанный летающий объект

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

18:07 В Турции арестовали 113 застройщиков после землетрясения

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли

Новина з відео

17:37 Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становиться опасной, — Минэнерго

Новина з відео

13:00 Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

Новина з відео

10:52 В Раде готовят поправку, которая позволит назначать министром обороны военного

Новина з відео

09:00 Первое поражение Выхриста на профессиональном ринге: как проиграл украинец

Новина з відео

06:30 "Марсель" победил "Клермон": как сыграл Малиновский

Новина з відео

23:00 Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

Актуальное по теме

None 12 Февраль 18:59

Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

None 12 Февраль 18:28

Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

None 12 Февраль 10:48

Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

None 12 Февраль 18:48

Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB