Пока нет факторов, которые бы говорили о возможных выборах в Украине, - политконсультант.

"Сейчас нет условий для работы политпартий"

В стране продолжаются кадровые изменения параллельно с активной антикоррупционной деятельностью. Но такие неожиданно результативные действия властей пока не говорят о грядущих изменениях в ее верхушке.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини. LIVE рассказал Владислав Станков.

"Сейчас я не вижу возможности проведения выборов. По моему мнению, не существует того политического поля, потому что война не дает возможности формирования полноценных политпартий. Не вижу предпосылок для выборов в Верховную Раду или перевыборов. Не знаю, как будет выходить власть из этой ситуации, потому что сроки близятся, а сколько будет продолжаться война неизвестно", — утверждает Владислав.

Политконсультант не исключает, что выборы могут быть перенесены на некоторое время. Потому что сейчас нет условий для работы политпартий, как раньше. Также Станков подчеркнул, что критиковать действующую власть сегодня неправильно, а оценку ее работы дадим после войны. Ведь сейчас даже оценка работы власти не объективна.

"За сегодня основным инструментом политтехнологов являются социологические исследования относительно уровня поддержки политических лидеров. В этих условиях очень сложно их провести. Люди не могут объективно определиться. В первую очередь, это поддержка доверия к президенту, чем к партии", — добавил Владислав Станков.

В заключение политический эксперт добавил, что задержания просто могут дать экономический эффект. Например, таможня одна из важных статей доходной части бюджета, так же и налоговая. Борьба с коррупцией на разных уровнях выполняет свою задачу.