Поки немає фактори, котрі б говорили про ймовірні вибори в Україні, - політконсультант.

Виборів цього року не буде: для цього немає умов, — одеський політконсультант Владислав Станков
В країні тривають кадрові зміни паралельно з активною антикорупційною діяльністю. Але такі неочікувано результативні дії влади поки не говорить про майбутні зміни у її верхівці.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів Владислав Станков.
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"Зараз я не бачу можливості проведення виборів. На мою думку, не існує того політичного поля, тому що війна не дає можливості формування повноцінних політпартій. Не бачу передумов для виборів до Верховної Ради чи перевиборів. Не знаю, як виходитиме влада з цієї ситуації, бо терміни наближаються, а скільки триватиме війна невідомо", — стверджує Владислав.
Політконсультант не виключає, що вибори можуть перенести на деякий час. Бо саме зараз немає умов для роботи політпартій, як раніше. Також Станков підкреслив, що критикувати чинну владу сьогодні неправильно, а оцінку її роботи надамо після війни. Адже зараз навіть оцінка роботи влади не є об’єктивною.
"За сьогодні основним інструментом політтехнологів є соціологічні дослідження, щодо рівня підтримки політичних лідерів. В цих умовах дуже складно їх провести. Люди не можуть об’єктивно визначитися. Найперше це підтримка довіри до президента, ніж до партії", — додав Владислав Станков.
Наостанок політексперт додав, що затримання просто можуть дати економічний ефект. Наприклад митниця одна із важливих статей прибуткової частини бюджету, так само й податкова. Боротьба з корупцією на різних рівнях виконує своє завдання.