Взрыв складов боеприпасов в Приднестровье приведет к экологической катастрофе в Одесской области
На территории Приднестровья находятся склады с тоннами боеприпасов. Если они разразятся, то Одессу будет ждать экологическая катастрофа.
Об этом в эфире телемарафона заявил экс начальник генеральной инспекции МО Республики Молдова Юрий Бричаг.
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"Когда-то там было более 40 тысяч тонн боеприпасов, сейчас осталось примерно 20. Начиная с 2000 до 2004 года часть из них вывезли в рф, часть — уничтожили. На сегодня действительно эти боеприпасы там есть и в большом количестве. Не дай Бог, будет подрыв этих боеприпасов, это нанесет непоправимый экологический ущерб, как Молдове, так и Одесской области", — отметил Юрий Бричаг.
Напомним, ближе к годовщине полномасштабного вторжения начали говорить об угрозе Украине со стороны соседней ПМР, которую якобы хочет признать пути. О том, что это очередные манипуляции кремля, доказывают как военные, так и политологи. Почему у ПМР нет шансов как на независимость, так и на противостояние с Украиной, Новини.LIVE рассказал политолог Владимир Воля.
Тем временем Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что российские СМИ распространяют фейковый "документ", в котором предъявлены обвинения в непризнанном Приднестровье. Этот "документ" утверждает, что правительство Зеленского готовится к вторжению в Приднестровье.
Напомним, недавно россия заявила, что Украина планирует вторжение в Приднестровье. В заявлении рф говорится, что провокация якобы будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в частности с привлечением националистического формирования "Азов".
Фото иллюстративное