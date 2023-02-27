Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Взрыв складов боеприпасов в Приднестровье приведет к экологической катастрофе в Одесской области arrow

Взрыв складов боеприпасов в Приднестровье приведет к экологической катастрофе в Одесской области

27 февраля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Взрыв складов боеприпасов в Приднестровье приведет к экологической катастрофе в Одесской области
Всего в складах около 20 тысяч тонн боеприпасов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На территории Приднестровья находятся склады с тоннами боеприпасов. Если они разразятся, то Одессу будет ждать экологическая катастрофа.

Об этом в эфире телемарафона заявил экс начальник генеральной инспекции МО Республики Молдова Юрий Бричаг.

Читайте также:

"Когда-то там было более 40 тысяч тонн боеприпасов, сейчас осталось примерно 20. Начиная с 2000 до 2004 года часть из них вывезли в рф, часть — уничтожили. На сегодня действительно эти боеприпасы там есть и в большом количестве. Не дай Бог, будет подрыв этих боеприпасов, это нанесет непоправимый экологический ущерб, как Молдове, так и Одесской области", — отметил Юрий Бричаг.

Напомним, ближе к годовщине полномасштабного вторжения начали говорить об угрозе Украине со стороны соседней ПМР, которую якобы хочет признать пути. О том, что это очередные манипуляции кремля, доказывают как военные, так и политологи. Почему у ПМР нет шансов как на независимость, так и на противостояние с Украиной, Новини.LIVE рассказал политолог Владимир Воля.

Тем временем Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что российские СМИ распространяют фейковый "документ", в котором предъявлены обвинения в непризнанном Приднестровье. Этот "документ" утверждает, что правительство Зеленского готовится к вторжению в Приднестровье.

Напомним, недавно россия заявила, что Украина планирует вторжение в Приднестровье. В заявлении рф говорится, что провокация якобы будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в частности с привлечением националистического формирования "Азов".

Фото иллюстративное

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

18:25 Одесский спортсмен стал победителем престижного международного турнира

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

18:24 "Украина должна победить": Романенко озвучил прогноз на второй год войны

Новина з фото

18:21 Более 200 обысков и 37 задержанных: полиция обезвредила банду наркоторговцев в Кривом Роге

18:04 В Киеве может произойти мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов, — Кендзера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

17:45 В ГСЧС рассказали, как спасали женщину в Турции на девятый день после катастрофы

17:44 Бывшая жена лидера сборной Италии проведет за решеткой семь лет: что она совершила

17:44 Глава Укрзализныци Камышин объявил о своей отставке

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Новина з відео

15:45 Новая "гойда": Охлобыстин рассказал россиянкам, что они — грибницы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева

Новина з відео

15:20 Бой за Крым пройдет по новому сценарию, — Гуменюк

Новина з відео

15:15 С улыбкой на лице: будущий президент Чехии посмотрел выступление группы ТНМК

Новина з відео

14:58 "Побьет рекорды": конструкторы "Антонова" рассказали, какой будет новая "Мрия"

Новина з відео

14:48 Jerry Heil анонсировала дуэт с представителем от Польши на конкурсе "Евровидение-2022"

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Актуальное по теме

None 27 Февраль 17:36

Одесский спортсмен стал победителем престижного международного турнира

None 27 Февраль 18:25

"Украина должна победить": Романенко озвучил прогноз на второй год войны

None 27 Февраль 18:21

Более 200 обысков и 37 задержанных: полиция обезвредила банду наркоторговцев в Кривом Роге

None 27 Февраль 18:04

В Киеве может произойти мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов, — Кендзера

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB