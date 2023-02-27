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Вибух складів боєприпасів в Придністров’ї призведе до екологічної катастрофи на Одещині

27 лютого 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вибух складів боєприпасів в Придністров’ї призведе до екологічної катастрофи на Одещині
Всього в складах близько 20 тисяч тонн боєприпасів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа. 

Про це в ефірі телемарафону заявив ексначальник генеральної інспекції МО Республіки Молдова Юрій Брічаг. 

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"Колись там було понад 40 тисяч тонн боєприпасів, зараз залишилось приблизно 20. Починаючи з 2000 до 2004 року частину з них вивезли у рф, частину — знищили. На сьогодні, дійсно ці боєприпаси там є і у великій кількості. Не дай Боже, буде підрив цих боєприпасів, це завдасть непоправної екологічної шкоди, як Молдові, так і Одеській області", — зазначив Юрій Брічаг. 

Нагадаємо, ближче до річниці повномасштабного вторгнення почали говорити про загрозу Україні з боку сусідньої ПМР, які путін нібито хоче визнати. Про те, що це чергові маніпуляції кремля, доводять як військові, так і політологи. Чому у ПМР нема шансів як на незалежність, так і на протистояння з Україною, Новини.LIVE розповів політолог Володимир Воля. 

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.

Нагадаємо, нещодавно росія заявила, що Україна планує вторгнення у Придністров'я. У заяві рф йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Фото ілюстративне

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