Вибух складів боєприпасів в Придністров’ї призведе до екологічної катастрофи на Одещині

Всього в складах близько 20 тисяч тонн боєприпасів

На території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа.

Про це в ефірі телемарафону заявив ексначальник генеральної інспекції МО Республіки Молдова Юрій Брічаг.

"Колись там було понад 40 тисяч тонн боєприпасів, зараз залишилось приблизно 20. Починаючи з 2000 до 2004 року частину з них вивезли у рф, частину — знищили. На сьогодні, дійсно ці боєприпаси там є і у великій кількості. Не дай Боже, буде підрив цих боєприпасів, це завдасть непоправної екологічної шкоди, як Молдові, так і Одеській області", — зазначив Юрій Брічаг.

Нагадаємо, ближче до річниці повномасштабного вторгнення почали говорити про загрозу Україні з боку сусідньої ПМР, які путін нібито хоче визнати. Про те, що це чергові маніпуляції кремля, доводять як військові, так і політологи. Чому у ПМР нема шансів як на незалежність, так і на протистояння з Україною, Новини.LIVE розповів політолог Володимир Воля.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.

Нагадаємо, нещодавно росія заявила, що Україна планує вторгнення у Придністров'я. У заяві рф йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Фото ілюстративне