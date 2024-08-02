Взрыв в Одессе 2 августа: детали атаки

Взрыв в Одессе сейчас – что известно
Взрывы раздались в Одессе сейчас, 2 августа. В настоящее время в регион объявлена воздушная тревога, россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрывы в Одессе 2 августа
Жители Одессы услышали взрывы сегодня в 15.56. Россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма, военные предупреждали о баллистике в направлении региона.
Мониторинговые каналы впоследствии написали о ракете в направлении Одесщины и серии взрывов. Громко было в самом областном центре и Одесском районе.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что сегодня в акватории Черного моря российский флот остается присутствовать, однако признаков участия в атаке у боевых кораблей нет. Также кафиры не выходят из Средиземного моря — в пятницу там продолжает караулить снаряженный ракетоноситель.
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