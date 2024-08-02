Вибух в Одесі 2 серпня: деталі атаки

В Одесі пролунав вибух зараз, 2 серпня. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи пролунали в Одесі зараз, 2 серпня. Наразі в регіон оголошено повітряну тривогу, росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибухи в Одесі 2 серпня

Жителі Одесипочули вибухи сьогодні о 15:56. Росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму, військові попереджали про балістику у напрямку регіону.

Допис ПС. Фото: скриншот

Моніторингові канали згодом написали про ракету у напрямку Одещини та серіо вибухів. Гучно було в самому обласному центрі та Одеському районі.

Допис щодо вибухів. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.

Карта тривог 2 серпня. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні в акваторії Чорного моря російський флот залишається бути присутнім, однак ознак участі в атаці у бойових кораблів немає. Також окупанти не виходять із Середземного моря — у п'ятницю там продовжує чатувати споряджений ракетоносій.