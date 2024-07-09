В Одессе раздался взрыв

Взрывы в Одессе сейчас — что известно
Взрывы прогремели в Одессе сейчас, 9 июля. Пока в регионе не объявлена воздушная тревога, но в небе был зафиксирован разведывательный дрон врага.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрыв в Одессе 9 июля
Жители Одессы услышали взрывы в 14.39. В городе шла работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Полтавской, Харьковской, Луганской областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что на дежурстве в Черном море сегодня, 9 июля, присутствует ракетоноситель врага с "Калибрами" на борту. Также флот россиян подстерегает в Азовском и Средиземном морях.
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