В Одессе раздался взрыв

Дым от взрыва в небе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, 9 июля. Пока в регионе не объявлена воздушная тревога, но в небе был зафиксирован разведывательный дрон врага.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Сообщение о работе ПВО. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 9 июля

Жители Одессы услышали взрывы в 14.39. В городе шла работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.

След от поражения враждебной цели. Иллюстративное фото: Новини.LIVE.

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Полтавской, Харьковской, Луганской областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что на дежурстве в Черном море сегодня, 9 июля, присутствует ракетоноситель врага с "Калибрами" на борту. Также флот россиян подстерегает в Азовском и Средиземном морях.