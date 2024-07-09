В Одесі пролунав вибух

Вибухи в Одесі зараз — що відомо
Вибухи пролунали в Одесі зараз, 9 липня. Наразі в регіоні не оголошено повітряну тривогу, але у небі був зафіксований розвідувальний дрон ворога.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Вибух в Одесі 9 липня
Жителі Одеси почули вибухи о 14:39. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Полтавської, Харківської, Луганської областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що на чергуванні у Чорному морі сьогодні, 9 липня, присутній ракетоносій ворога з "Калібрами" на борту. Також флот росіян чатує в Азовському та Середземному морях.
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