Ворожий флот у Чорному морі: скільки кораблів загрожує

Запусск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ

На чергуванні у Чорному морі сьогодні, 9 липня, присутній ракетоносій ворога з "Калібрами" на борту. Також флот росіян чатує в Азовському та Середземному морях. Варто зазначити, що запускати ракети окупанти можуть зі своїх військових портів, тож варто оперативно реагувати під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі — 1 ракетоносій із залпом до 4 "Калібрів";

в Азовському морі — 3 ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;

в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Інформація про рух ворожого флоту станом на 9 липня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух до Чорного моря здійснили 4 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло лише 1 з них. Окрім цього, до Азовського моря пройшло 7 суден, 1 з них не прямувало з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Ми писали, що розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. У Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, готуються до можливої висадки українського десанту.