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Росіяни знову вивели в Чорне море ракетоносій — скільки "Калібрів" загрожує Одесі

9 липня 2024 09:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожий флот у Чорному морі: скільки кораблів загрожує
Запусск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На чергуванні у Чорному морі сьогодні, 9 липня, присутній ракетоносій ворога з "Калібрами" на борту. Також флот росіян чатує в Азовському та Середземному морях. Варто зазначити, що запускати ракети окупанти можуть зі своїх військових портів, тож варто оперативно реагувати під час сигналу повітряної тривоги. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • У Чорному морі — 1 ракетоносій із залпом до 4 "Калібрів"; 
  • в Азовському морі — 3  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.
Рух ворожого флоту 9 липня
Інформація про рух ворожого флоту станом на 9 липня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух до Чорного моря здійснили 4 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло лише 1 з них. Окрім цього, до Азовського моря пройшло 7 суден, 1 з них не прямувало з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Ми писали, що розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. У Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, готуються до можливої висадки українського десанту.

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