Вражеский флот в Черном море: сколько кораблей грозит

Запуск ракеты с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ

На дежурстве в Черном море сегодня, 9 июля, присутствует ракетоноситель врага с "Калибрами" на борту. Также флот россиян подстерегает в Азовском и Средиземном морях. Следует отметить, что запускать ракеты оккупанты могут из своих военных портов, поэтому оперативно реагировать во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море — 1 ракетоноситель с залпом до 4 "Калибров";

в Азовском море — 3 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

Информация о движении вражеского флота по состоянию на 9 июля. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение к Черному морю совершили 4 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло только 1 из них. Кроме этого, до Азовского моря прошли 7 судов, 1 из них не направлялось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря есть возобновление деятельности украинских портов.

Мы писали, что разминировать Черное море после победы придется Украине. Россия не может этим заниматься. В Черном море остается неизвестное количество мин еще со Второй мировой войны. Это также несет дополнительные риски для всех стран, имеющих выход к водоему.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.