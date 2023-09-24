Взрывы в Одесской области сегодня, 23 сентября

Взрывы в Одесской области: ракетный обстрел
Во второй раз через час в Одесской области объявили воздушную тревогу. В некоторых городах сообщают о взрывах.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Мониторинговые каналы сообщают о целях в направлении Южный – Коблево.
Обновлено 14:00. В южных областях объявлена ракетная опасность.
Где объявили воздушную тревогу
Обновлено 14:04. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Луганской и временно оккупированном Крыму.
Обновлено 14:12. Отбой воздушной тревоги.
Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, враг держит на боевом дежурстве снаряженный ракетоноситель.
Кроме того, враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.