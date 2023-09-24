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Взрывы в Одесской области: ракетный обстрел

24 сентября 2023 13:59
обновлено: 14:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Взрывы в Одесской области сегодня, 23 сентября
Летила ракета. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во второй раз через час в Одесской области объявили воздушную тревогу. В некоторых городах сообщают о взрывах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мониторинговые каналы сообщают о целях в направлении Южный – Коблево.

Обновлено 14:00. В южных областях объявлена ракетная опасность.

Сообщение Сил обороны южан Украины. Фото: скриншот
Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 14:04. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 14:12. Отбой воздушной тревоги.

Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, враг держит на боевом дежурстве снаряженный ракетоноситель.

Кроме того, враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.

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