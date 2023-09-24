Вибухи в Одеській області сьогодні, 23 вересня

Летить ракета. Фото: google

Вдруге за годину в Одеській області оголосили повітряну тривогу. В деяких містах повідомляють про вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляють про цілі у напрямку Южний — Коблево.

Оновлено 14:00. В південних областях оголошено ракетну небезпеку.

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу

Оновлено 14:04. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Кіровоградська, Луганську та тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 14:12. Відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій.

Крім того, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний.