Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вибухи в Одеській області: ракетний обстріл arrow

Вибухи в Одеській області: ракетний обстріл

24 вересня 2023 13:59
оновлено: 14:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вибухи в Одеській області сьогодні, 23 вересня
Летить ракета. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вдруге за годину в Одеській області оголосили повітряну тривогу. В деяких містах повідомляють про вибухи. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Моніторингові канали повідомляють про цілі у напрямку Южний — Коблево.

Оновлено 14:00. В південних областях оголошено ракетну небезпеку. 

Допис Сил оборони півдян України. Фото: скриншот
Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу 

Оновлено 14:04. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Кіровоградська, Луганську та тимчасово окупований Крим. 

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 14:12. Відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо, у Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій. 

Крім того, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз