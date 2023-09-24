Вибухи в Одеській області сьогодні, 23 вересня

Вибухи в Одеській області: ракетний обстріл
Вдруге за годину в Одеській області оголосили повітряну тривогу. В деяких містах повідомляють про вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Моніторингові канали повідомляють про цілі у напрямку Южний — Коблево.
Оновлено 14:00. В південних областях оголошено ракетну небезпеку.
Де оголосили повітряну тривогу
Оновлено 14:04. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Кіровоградська, Луганську та тимчасово окупований Крим.
Оновлено 14:12. Відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій.
Крім того, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний.