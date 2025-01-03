В одесской квартире взорвался повербанк.

Взорвался повербанк — квартиру в Одессе разнесло полностью
Из-за взрыва аккумуляторной батареи на улице Комитетской вспыхнул пожар в квартире. К счастью, люди остались невредимыми. Но жилье сильно пострадало.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в пятницу, 3 января.
Что произошло
Павербанк взорвался ночью в ванной в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Воздушной волной выбило входную дверь, окна и раму на балконе. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Правила безопасности
Чтобы не допустить взрыва повербанка, нужно соблюдать следующие правила:
- не держать устройство в помещении с очень низкими или очень высокими температурами;
- не разряжать повербанк до нуля;
- своевременно менять старое устройство на новое;
- не допускать попадания воды внутрь прибора, падения и ударов.
- не заряжать повербанк во время сна.
Напомним, вчера в Одессе взорвалась стиральная машина. В результате взрыва в квартире снесло стену, пострадал мальчик. Также мы писали о пожаре на кладбище в Харькове.
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