В одесской квартире взорвался повербанк. Фото: ГСЧС

Из-за взрыва аккумуляторной батареи на улице Комитетской вспыхнул пожар в квартире. К счастью, люди остались невредимыми. Но жилье сильно пострадало.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в пятницу, 3 января.

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Что произошло

Павербанк взорвался ночью в ванной в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Воздушной волной выбило входную дверь, окна и раму на балконе. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В одесской квартире взорвался повербанк. Фото: ГСЧС

В одесской квартире взорвался повербанк. Фото: ГСЧС

В одесской квартире взорвался повербанк. Фото: ГСЧС

Правила безопасности

Чтобы не допустить взрыва повербанка, нужно соблюдать следующие правила:

не держать устройство в помещении с очень низкими или очень высокими температурами;

не разряжать повербанк до нуля;

своевременно менять старое устройство на новое;

не допускать попадания воды внутрь прибора, падения и ударов.

не заряжать повербанк во время сна.

Напомним, вчера в Одессе взорвалась стиральная машина. В результате взрыва в квартире снесло стену, пострадал мальчик. Также мы писали о пожаре на кладбище в Харькове.