В одеській квартирі вибухнув повербанк, наслідки, фото

Вибухнув повербанк — квартиру в Одесі рознесло вщент
Через вибух акумуляторної батареї на вулиці Комітетській спалахнула пожежа у квартирі. На щастя, люди лишилися неушкодженими. Але житло сильно постраждало.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у п'ятницю, 3 січня.
Що сталося
Павербанк вибухнув вночі у ванній кімнаті у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Повітряною хвилею вибило вхідні двері, вікна та раму на балконі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Правила безпеки
Щоби не допустити вибуху повербанку, треба дотримуватися таких правил:
- не тримати пристрій у приміщенні з дуже низькими або дуже високими температурами;
- не розряджати повербанк до нуля;
- вчасно міняти старий пристрій на новий;
- не допускати потрапляння води всередину приладу, падіння та ударів.
- не заряджати повербанк під час сну.
Нагадаємо, вчора в Одесі вибухнула пральна машина. Внаслідок вибуху в квартирі знесло стіну, постраждав хлопчик. Також ми розповідали про пожежу на цвинтарі у Харкові.
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