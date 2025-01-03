В одеській квартирі вибухнув повербанк, наслідки, фото

В одеській квартирі вибухнув повербанк. Фото: ДСНС

Через вибух акумуляторної батареї на вулиці Комітетській спалахнула пожежа у квартирі. На щастя, люди лишилися неушкодженими. Але житло сильно постраждало.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у п'ятницю, 3 січня.

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Що сталося

Павербанк вибухнув вночі у ванній кімнаті у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Повітряною хвилею вибило вхідні двері, вікна та раму на балконі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

В одеській квартирі вибухнув павербанк. Фото: ДСНС

В одеській квартирі вибухнув павербанк. Фото: ДСНС

В одеській квартирі вибухнув павербанк. Фото: ДСНС

Правила безпеки

Щоби не допустити вибуху повербанку, треба дотримуватися таких правил:

не тримати пристрій у приміщенні з дуже низькими або дуже високими температурами;

не розряджати повербанк до нуля;

вчасно міняти старий пристрій на новий;

не допускати потрапляння води всередину приладу, падіння та ударів.

не заряджати повербанк під час сну.

Нагадаємо, вчора в Одесі вибухнула пральна машина. Внаслідок вибуху в квартирі знесло стіну, постраждав хлопчик. Також ми розповідали про пожежу на цвинтарі у Харкові.