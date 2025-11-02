Видео
Армия
От яблок до карамболы — цены на фрукты в супермаркете Одессы

От яблок до карамболы — цены на фрукты в супермаркете Одессы

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 18:50
обновлено: 17:55
Фрукты в Одессе - ассортимент и цены ноября 2025 года
Яблоки на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVE

В супермаркетах Одессы нынче широкий выбор фруктов — от знакомых яблок и груш до более экзотических позиций. Полки заполнены яркими плодами, среди которых есть и традиционные "зимние" фрукты. Покупатели могут выбирать как по вкусу, так и по цене.

Новини.LIVE посетили Одесский супермаркет и узнали, что есть на прилавках и какие цены на фрукты.

Зимний сезон

На полках магазинов представлены десятки видов фруктов. Есть цитрусовые, яблоки, груши, гранаты, хурма и экзотические плоды. В продаже также фрукты фасованные или нарезанные — удобно для быстрых перекусов или праздничного стола. Цены зависят от вида и страны происхождения — некоторые позиции стоят совсем недорого, а экзоты заметно дороже.

Цены на фрукты

Цитрусовые:

  • мандарин ранний — 58,90 грн/кг,
  • лимон — 139 грн/кг,
  • грейпфрут — 98,99 грн/кг,
  • свити — 109 грн/кг.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Цена на свити в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Груши:

  • обычная — 49,99 грн/кг,
  • Аббат Феттель — 79,49 грн/кг,
  • Элиот — 59,99 грн/кг,
  • Лукас — 84,99 грн/кг.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Груши в магазине. Фото: Новини.LIVE

Яблоки:

  • Ред Чиф — 34,99 грн/кг,
  • Голден — 37,90 грн/кг,
  • свежее красное — 34,99 грн/750 г,
  • Закарпатье — 69,99 грн/6 шт.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Хурма на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Гранаты и хурма:

  • гранат — 119 грн/кг,
  • узбекский гранат — 149 грн/кг,
  • хурма Азербайджан — 99 грн/кг.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Цена на гранат в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Экзотические фрукты:

  • манго Остин — 78,99 грн/шт,
  • манго экстра — 259 грн/шт,
  • ананас нарезанный — 76,99 грн/185 г,
  • кокос — 39,99 грн/шт,
  • кокос свежий Таиланд — 129 грн/шт,
  • папайя экстра — 349 грн/кг,
  • киви Голд — 299 грн/кг,
  • карамбола — 499 грн/кг,
  • малина — 349 грн/125 г,
  • голубика — 599 грн/500 г.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Голубика в супермаркете Одессы. Фото: Новини.LIVE

Витрины супермаркетов уже напоминают зимние — с мандаринами, хурмой и гранатами. Но несмотря на сезон, выбор остается разнообразным и привлекательным: от доступных яблок до редких тропических плодов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
