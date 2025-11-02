Фрукты в Одессе - ассортимент и цены ноября 2025 года

Яблоки на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVE

В супермаркетах Одессы нынче широкий выбор фруктов — от знакомых яблок и груш до более экзотических позиций. Полки заполнены яркими плодами, среди которых есть и традиционные "зимние" фрукты. Покупатели могут выбирать как по вкусу, так и по цене.

Новини.LIVE посетили Одесский супермаркет и узнали, что есть на прилавках и какие цены на фрукты.

Зимний сезон

На полках магазинов представлены десятки видов фруктов. Есть цитрусовые, яблоки, груши, гранаты, хурма и экзотические плоды. В продаже также фрукты фасованные или нарезанные — удобно для быстрых перекусов или праздничного стола. Цены зависят от вида и страны происхождения — некоторые позиции стоят совсем недорого, а экзоты заметно дороже.

Цены на фрукты

Цитрусовые:

мандарин ранний — 58,90 грн/кг,

лимон — 139 грн/кг,

грейпфрут — 98,99 грн/кг,

свити — 109 грн/кг.

Цена на свити в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Груши:

обычная — 49,99 грн/кг,

Аббат Феттель — 79,49 грн/кг,

Элиот — 59,99 грн/кг,

Лукас — 84,99 грн/кг.

Груши в магазине. Фото: Новини.LIVE

Яблоки:

Ред Чиф — 34,99 грн/кг,

Голден — 37,90 грн/кг,

свежее красное — 34,99 грн/750 г,

Закарпатье — 69,99 грн/6 шт.

Хурма на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Гранаты и хурма:

гранат — 119 грн/кг,

узбекский гранат — 149 грн/кг,

хурма Азербайджан — 99 грн/кг.

Цена на гранат в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Экзотические фрукты:

манго Остин — 78,99 грн/шт,

манго экстра — 259 грн/шт,

ананас нарезанный — 76,99 грн/185 г,

кокос — 39,99 грн/шт,

кокос свежий Таиланд — 129 грн/шт,

папайя экстра — 349 грн/кг,

киви Голд — 299 грн/кг,

карамбола — 499 грн/кг,

малина — 349 грн/125 г,

голубика — 599 грн/500 г.

Голубика в супермаркете Одессы. Фото: Новини.LIVE

Витрины супермаркетов уже напоминают зимние — с мандаринами, хурмой и гранатами. Но несмотря на сезон, выбор остается разнообразным и привлекательным: от доступных яблок до редких тропических плодов.

