Фрукты в Одессе - ассортимент и цены ноября 2025 года

От яблок до карамболы — цены на фрукты в супермаркете Одессы
В супермаркетах Одессы нынче широкий выбор фруктов — от знакомых яблок и груш до более экзотических позиций. Полки заполнены яркими плодами, среди которых есть и традиционные "зимние" фрукты. Покупатели могут выбирать как по вкусу, так и по цене.
Новини.LIVE посетили Одесский супермаркет и узнали, что есть на прилавках и какие цены на фрукты.
Зимний сезон
На полках магазинов представлены десятки видов фруктов. Есть цитрусовые, яблоки, груши, гранаты, хурма и экзотические плоды. В продаже также фрукты фасованные или нарезанные — удобно для быстрых перекусов или праздничного стола. Цены зависят от вида и страны происхождения — некоторые позиции стоят совсем недорого, а экзоты заметно дороже.
Цены на фрукты
Цитрусовые:
- мандарин ранний — 58,90 грн/кг,
- лимон — 139 грн/кг,
- грейпфрут — 98,99 грн/кг,
- свити — 109 грн/кг.
Груши:
- обычная — 49,99 грн/кг,
- Аббат Феттель — 79,49 грн/кг,
- Элиот — 59,99 грн/кг,
- Лукас — 84,99 грн/кг.
Яблоки:
- Ред Чиф — 34,99 грн/кг,
- Голден — 37,90 грн/кг,
- свежее красное — 34,99 грн/750 г,
- Закарпатье — 69,99 грн/6 шт.
Гранаты и хурма:
- гранат — 119 грн/кг,
- узбекский гранат — 149 грн/кг,
- хурма Азербайджан — 99 грн/кг.
Экзотические фрукты:
- манго Остин — 78,99 грн/шт,
- манго экстра — 259 грн/шт,
- ананас нарезанный — 76,99 грн/185 г,
- кокос — 39,99 грн/шт,
- кокос свежий Таиланд — 129 грн/шт,
- папайя экстра — 349 грн/кг,
- киви Голд — 299 грн/кг,
- карамбола — 499 грн/кг,
- малина — 349 грн/125 г,
- голубика — 599 грн/500 г.
Витрины супермаркетов уже напоминают зимние — с мандаринами, хурмой и гранатами. Но несмотря на сезон, выбор остается разнообразным и привлекательным: от доступных яблок до редких тропических плодов.
Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят рыба и морепродукты в супермаркете Одессы. Также мы писали, что в АТБ изменились цены на яйца.
Читайте Новини.LIVE!