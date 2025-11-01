Цены на рыбу и морепродукты в Одессе в октябре 2025 года

Рыбный отдел в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В конце октября в одесских супермаркетах — большое разнообразие рыбы и морепродуктов. На прилавках — как привычная речная рыба, так и дорогие морские деликатесы. Выбор широкий, а цены на любой кошелек и вкус.

Новини.LIVE посетили один из супермаркетов Одессы и узнали актуальные цены на рыбу и морепродукты.

Выбор рыбы

В этом сезоне в одесских супермаркетах снова повысился спрос на рыбу и морепродукты. Покупатели активно выбирают охлажденные варианты, ведь они подходят и для ежедневного приготовления, и для праздничных блюд. В частности, в продаже есть как речные жители, так и морские. Также можно найти креветки и устрицы.

Речная рыба и устрицы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Какие цены

Стоимость на рыбы и морепродуктов в одесских магазинах по состоянию на конец октября такие:

устрица Fines de Claires — 55,99 грн/шт;

устрица специальная — 84,99 грн/шт;

карась потрошеный — 8,90 грн за 100 г;

толстолобик стейк — 19,90 грн за 100 г;

сибас греческий потрошеный — 39,90 грн за 100 г;

форель радужная потрошеная — 29,90 грн за 100 г;

карп потрошеный — 17,90 грн за 100 г;

дорадо потрошеная — 45,90 грн за 100 г;

форель филе запакованное — 64,90 грн за 100 г;

семга стейки — 89,90 грн за 100 г;

форель стейк — 79,90 грн за 100 г;

креветки вареные — 39,90 грн за 100 г;

креветки свежие охлажденные — 39,90 грн за 100 г.

Красная рыба в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На прилавках — настоящий взрыв морских вкусов. Те, кто ищет что-то бюджетное, могут выбрать речную рыбу, а ценители морских деликатесов — форель, дорадо или устрицы. Самыми доступными остаются карась и толстолобик, а среди деликатесов — устрицы и семга. Одесса сохраняет репутацию города, где морепродукты можно найти на любой вкус.

Форель в магазине. Фото: Новини.LIVE

