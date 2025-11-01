Видео
Видео

Рыба и морские деликатесы — цены в супермаркетах Одессы

Дата публикации 1 ноября 2025 15:45
обновлено: 15:27
Цены на рыбу и морепродукты в Одессе в октябре 2025 года
Рыбный отдел в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В конце октября в одесских супермаркетах — большое разнообразие рыбы и морепродуктов. На прилавках — как привычная речная рыба, так и дорогие морские деликатесы. Выбор широкий, а цены на любой кошелек и вкус.

Новини.LIVE посетили один из супермаркетов Одессы и узнали актуальные цены на рыбу и морепродукты.

Выбор рыбы

В этом сезоне в одесских супермаркетах снова повысился спрос на рыбу и морепродукты. Покупатели активно выбирают охлажденные варианты, ведь они подходят и для ежедневного приготовления, и для праздничных блюд. В частности, в продаже есть как речные жители, так и морские. Также можно найти креветки и устрицы.

Ціни на рибу у супермаркеті Одеси
Речная рыба и устрицы на прилавке.  Фото: Новини.LIVE

Какие цены

Стоимость на рыбы и морепродуктов в одесских магазинах по состоянию на конец октября такие:

  • устрица Fines de Claires — 55,99 грн/шт;
  • устрица специальная — 84,99 грн/шт;
  • карась потрошеный — 8,90 грн за 100 г;
  • толстолобик стейк — 19,90 грн за 100 г;
  • сибас греческий потрошеный — 39,90 грн за 100 г;
  • форель радужная потрошеная — 29,90 грн за 100 г;
  • карп потрошеный — 17,90 грн за 100 г;
  • дорадо потрошеная — 45,90 грн за 100 г;
  • форель филе запакованное — 64,90 грн за 100 г;
  • семга стейки — 89,90 грн за 100 г;
  • форель стейк — 79,90 грн за 100 г;
  • креветки вареные — 39,90 грн за 100 г;
  • креветки свежие охлажденные — 39,90 грн за 100 г.
Ціни на червону рибу в Одесі
Красная рыба в супермаркете.  Фото: Новини.LIVE

На прилавках — настоящий взрыв морских вкусов. Те, кто ищет что-то бюджетное, могут выбрать речную рыбу, а ценители морских деликатесов — форель, дорадо или устрицы. Самыми доступными остаются карась и толстолобик, а среди деликатесов — устрицы и семга. Одесса сохраняет репутацию города, где морепродукты можно найти на любой вкус.

Ціни на морську рибу в Одесі
Форель в магазине.  Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что на рынке в Одессе дорожают фрукты. Также мы писали, что на "Привозе" резко упал спрос на мясо.

Одесса Одесская область Новости Одессы цены рыба супермаркет морепродукты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
