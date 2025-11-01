Ціни на рибу та морепродукти в Одесі у жовтні 2025

Рибний відділ у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці жовтня в одеських супермаркетах — велике розмаїття риби та морепродуктів. На прилавках — як звична річкова риба, так і дорогі морські делікатеси. Вибір широкий, а ціни на будь-який гаманець і смак.

Новини.LIVE завітали до одного із супермаркетів Одеси та дізналися актуальні ціни на рибу та морепродукти.

Вибір риби

Цього сезону в одеських супермаркетах знову підвищився попит на рибу та морепродукти. Покупці активно обирають охолодженні варіанти, адже вони підходять і для щоденного приготування, і для святкових страв. Зокрема, у продажу є як річкові жителі, так і морські. Також можна знайти креветки й устриці.

Річкова риба та устриці на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Які ціни

Вартість на риби та морепродуктів в одеських магазинах станом на кінець жовтня такі:

устриця Fines de Claires — 55,99 грн/шт;

устриця спеціальна — 84,99 грн/шт;

карась патраний — 8,90 грн за 100 г;

товстолобик стейк — 19,90 грн за 100 г;

сібас грецький патраний — 39,90 грн за 100 г;

форель райдужна патрана — 29,90 грн за 100 г;

короп патраний — 17,90 грн за 100 г;

дорадо патрана — 45,90 грн за 100 г;

форель філе запаковане — 64,90 грн за 100 г;

сьомга стейки — 89,90 грн за 100 г;

форель стейк — 79,90 грн за 100 г;

креветки варені — 39,90 грн за 100 г;

креветки свіжі охолоджені — 39,90 грн за 100 г.

Червона риба у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На прилавках — справжній вибух морських смаків. Ті, хто шукає щось бюджетне, можуть обрати річкову рибу, а поціновувачі морських делікатесів — форель, дорадо чи устриці. Найдоступнішими залишаються карась і товстолобик, а серед делікатесів — устриці та сьомга. Одеса зберігає репутацію міста, де морепродукти можна знайти на будь-який смак.

Форель у магазині. Фото: Новини.LIVE

