Ціни на рибу та морепродукти в Одесі у жовтні 2025

Риба та морські делікатеси — ціни в супермаркетах Одеси
Наприкінці жовтня в одеських супермаркетах — велике розмаїття риби та морепродуктів. На прилавках — як звична річкова риба, так і дорогі морські делікатеси. Вибір широкий, а ціни на будь-який гаманець і смак.
Новини.LIVE завітали до одного із супермаркетів Одеси та дізналися актуальні ціни на рибу та морепродукти.
Вибір риби
Цього сезону в одеських супермаркетах знову підвищився попит на рибу та морепродукти. Покупці активно обирають охолодженні варіанти, адже вони підходять і для щоденного приготування, і для святкових страв. Зокрема, у продажу є як річкові жителі, так і морські. Також можна знайти креветки й устриці.
Які ціни
Вартість на риби та морепродуктів в одеських магазинах станом на кінець жовтня такі:
- устриця Fines de Claires — 55,99 грн/шт;
- устриця спеціальна — 84,99 грн/шт;
- карась патраний — 8,90 грн за 100 г;
- товстолобик стейк — 19,90 грн за 100 г;
- сібас грецький патраний — 39,90 грн за 100 г;
- форель райдужна патрана — 29,90 грн за 100 г;
- короп патраний — 17,90 грн за 100 г;
- дорадо патрана — 45,90 грн за 100 г;
- форель філе запаковане — 64,90 грн за 100 г;
- сьомга стейки — 89,90 грн за 100 г;
- форель стейк — 79,90 грн за 100 г;
- креветки варені — 39,90 грн за 100 г;
- креветки свіжі охолоджені — 39,90 грн за 100 г.
На прилавках — справжній вибух морських смаків. Ті, хто шукає щось бюджетне, можуть обрати річкову рибу, а поціновувачі морських делікатесів — форель, дорадо чи устриці. Найдоступнішими залишаються карась і товстолобик, а серед делікатесів — устриці та сьомга. Одеса зберігає репутацію міста, де морепродукти можна знайти на будь-який смак.
