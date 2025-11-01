Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Риба та морські делікатеси — ціни в супермаркетах Одеси

Риба та морські делікатеси — ціни в супермаркетах Одеси

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 15:45
Оновлено: 15:27
Ціни на рибу та морепродукти в Одесі у жовтні 2025
Рибний відділ у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці жовтня в одеських супермаркетах — велике розмаїття риби та морепродуктів. На прилавках — як звична річкова риба, так і дорогі морські делікатеси. Вибір широкий, а ціни на будь-який гаманець і смак.

Новини.LIVE завітали до одного із супермаркетів Одеси та дізналися актуальні ціни на рибу та морепродукти.

Реклама
Читайте також:

Вибір риби

Цього сезону в одеських супермаркетах знову підвищився попит на рибу та морепродукти. Покупці активно обирають охолодженні варіанти, адже вони підходять і для щоденного приготування, і для святкових страв. Зокрема, у продажу є як річкові жителі, так і морські. Також можна знайти креветки й устриці.

Ціни на рибу у супермаркеті Одеси
Річкова риба та устриці на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Які ціни

Вартість на риби та морепродуктів в одеських магазинах станом на кінець жовтня такі: 

  • устриця Fines de Claires — 55,99 грн/шт; 
  • устриця спеціальна — 84,99 грн/шт; 
  • карась патраний — 8,90 грн за 100 г; 
  • товстолобик стейк — 19,90 грн за 100 г; 
  •  сібас грецький патраний — 39,90 грн за 100 г; 
  • форель райдужна патрана — 29,90 грн за 100 г; 
  • короп патраний — 17,90 грн за 100 г; 
  • дорадо патрана — 45,90 грн за 100 г; 
  • форель філе запаковане — 64,90 грн за 100 г; 
  • сьомга стейки — 89,90 грн за 100 г; 
  • форель стейк — 79,90 грн за 100 г; 
  • креветки варені — 39,90 грн за 100 г; 
  • креветки свіжі охолоджені — 39,90 грн за 100 г.
Ціни на червону рибу в Одесі
Червона риба у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На прилавках — справжній вибух морських смаків. Ті, хто шукає щось бюджетне, можуть обрати річкову рибу, а поціновувачі морських делікатесів — форель, дорадо чи устриці. Найдоступнішими залишаються карась і товстолобик, а серед делікатесів — устриці та сьомга. Одеса зберігає репутацію міста, де морепродукти можна знайти на будь-який смак.

Ціни на морську рибу в Одесі
Форель у магазині. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що на ринку в Одесі дорожчають фрукти. Також ми писали, що на "Привозі" різко впав попит на м'ясо.

Одеса Одеська область Новини Одеси ціни риба супермаркет морепродукти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації