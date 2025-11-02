Фрукти в Одесі — асортимент і ціни листопада 2025

Яблука на прилавку магазину. Фото: Новини.LIVE

У супермаркетах Одеси нині широкий вибір фруктів — від знайомих яблук і груш до більш екзотичних позицій. Полички заповнені яскравими плодами, серед яких є й традиційні "зимові" фрукти. Покупці можуть обирати як за смаком, так і за ціною.

Новини.LIVE завітали до Одеського супермаркету та дізналися, що є на прилавках та які ціни на фрукти.

Зимовий сезон

На полицях магазинів представлено десятки видів фруктів. Є цитрусові, яблука, груші, гранати, хурма та екзотичні плоди. У продажу також фрукти фасовані або нарізані — зручно для швидких перекусів чи святкового столу. Ціни залежать від виду та країни походження — деякі позиції коштують зовсім недорого, а екзоти помітно дорожчі.

Ціни на фрукти

Цитрусові:

мандарин ранній — 58,90 грн/кг,

лимон — 139 грн/кг,

грейпфрут — 98,99 грн/кг,

світі — 109 грн/кг.

Ціна на світі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Груші:

звичайна — 49,99 грн/кг,

Аббат Феттель — 79,49 грн/кг,

Еліот — 59,99 грн/кг,

Лукас — 84,99 грн/кг.

Груші в магазині. Фото: Новини.LIVE

Яблука:

Ред Чіф — 34,99 грн/кг,

Голден — 37,90 грн/кг,

свіже червоне — 34,99 грн/750 г,

Закарпаття — 69,99 грн/6 шт.

Хурма на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Гранати та хурма:

гранат — 119 грн/кг,

узбецький гранат — 149 грн/кг,

хурма Азербайджан — 99 грн/кг.

Ціна на гранат у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Екзотичні фрукти:

манго Остін — 78,99 грн/шт,

манго екстра — 259 грн/шт,

ананас нарізаний — 76,99 грн/185 г,

кокос — 39,99 грн/шт,

кокос свіжий Таїланд — 129 грн/шт,

папая екстра — 349 грн/кг,

ківі Голд — 299 грн/кг,

карамбола — 499 грн/кг,

малина — 349 грн/125 г,

лохина — 599 грн/500 г.

Лохина у супермаркеті Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вітрини супермаркетів уже нагадують зимові — з мандаринами, хурмою та гранатами. Та попри сезон, вибір залишається різноманітним і привабливим: від доступних яблук до рідкісних тропічних плодів.

