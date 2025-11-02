Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Від яблук до карамболи — ціни на фрукти в супермаркеті Одеси

Від яблук до карамболи — ціни на фрукти в супермаркеті Одеси

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 18:50
Оновлено: 17:55
Фрукти в Одесі — асортимент і ціни листопада 2025
Яблука на прилавку магазину. Фото: Новини.LIVE

У супермаркетах Одеси нині широкий вибір фруктів — від знайомих яблук і груш до більш екзотичних позицій. Полички заповнені яскравими плодами, серед яких є й традиційні "зимові" фрукти. Покупці можуть обирати як за смаком, так і за ціною.

Новини.LIVE завітали до Одеського супермаркету та дізналися, що є на прилавках та які ціни на фрукти.

Реклама
Читайте також:

Зимовий сезон

На полицях магазинів представлено десятки видів фруктів. Є цитрусові, яблука, груші, гранати, хурма та екзотичні плоди. У продажу також фрукти фасовані або нарізані — зручно для швидких перекусів чи святкового столу. Ціни залежать від виду та країни походження — деякі позиції коштують зовсім недорого, а екзоти помітно дорожчі.

Ціни на фрукти

Цитрусові:

  • мандарин ранній — 58,90 грн/кг,
  • лимон — 139 грн/кг,
  • грейпфрут — 98,99 грн/кг,
  • світі — 109 грн/кг.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Ціна на світі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Груші:

  • звичайна — 49,99 грн/кг,
  • Аббат Феттель — 79,49 грн/кг,
  • Еліот — 59,99 грн/кг,
  • Лукас — 84,99 грн/кг.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Груші в магазині. Фото: Новини.LIVE

Яблука:

  • Ред Чіф — 34,99 грн/кг,
  • Голден — 37,90 грн/кг,
  • свіже червоне — 34,99 грн/750 г,
  • Закарпаття — 69,99 грн/6 шт.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Хурма на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Гранати та хурма:

  • гранат — 119 грн/кг,
  • узбецький гранат — 149 грн/кг,
  • хурма Азербайджан — 99 грн/кг.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Ціна на гранат у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Екзотичні фрукти:

  • манго Остін — 78,99 грн/шт,
  • манго екстра — 259 грн/шт,
  • ананас нарізаний — 76,99 грн/185 г,
  • кокос — 39,99 грн/шт,
  • кокос свіжий Таїланд — 129 грн/шт,
  • папая екстра — 349 грн/кг,
  • ківі Голд — 299 грн/кг,
  • карамбола — 499 грн/кг,
  • малина — 349 грн/125 г,
  • лохина — 599 грн/500 г.
Ціни на фрукти в одеському супермаркеті
Лохина у супермаркеті Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вітрини супермаркетів уже нагадують зимові — з мандаринами, хурмою та гранатами. Та попри сезон, вибір залишається різноманітним і привабливим: від доступних яблук до рідкісних тропічних плодів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують риба та морепродукти в супермаркеті Одеси. Також ми писали, що в АТБ змінилися ціни на яйця.

Одеса фрукти Одеська область магазини Новини Одеси ціни супермаркет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації