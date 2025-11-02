Фрукти в Одесі — асортимент і ціни листопада 2025

Від яблук до карамболи — ціни на фрукти в супермаркеті Одеси
У супермаркетах Одеси нині широкий вибір фруктів — від знайомих яблук і груш до більш екзотичних позицій. Полички заповнені яскравими плодами, серед яких є й традиційні "зимові" фрукти. Покупці можуть обирати як за смаком, так і за ціною.
Новини.LIVE завітали до Одеського супермаркету та дізналися, що є на прилавках та які ціни на фрукти.
Зимовий сезон
На полицях магазинів представлено десятки видів фруктів. Є цитрусові, яблука, груші, гранати, хурма та екзотичні плоди. У продажу також фрукти фасовані або нарізані — зручно для швидких перекусів чи святкового столу. Ціни залежать від виду та країни походження — деякі позиції коштують зовсім недорого, а екзоти помітно дорожчі.
Ціни на фрукти
Цитрусові:
- мандарин ранній — 58,90 грн/кг,
- лимон — 139 грн/кг,
- грейпфрут — 98,99 грн/кг,
- світі — 109 грн/кг.
Груші:
- звичайна — 49,99 грн/кг,
- Аббат Феттель — 79,49 грн/кг,
- Еліот — 59,99 грн/кг,
- Лукас — 84,99 грн/кг.
Яблука:
- Ред Чіф — 34,99 грн/кг,
- Голден — 37,90 грн/кг,
- свіже червоне — 34,99 грн/750 г,
- Закарпаття — 69,99 грн/6 шт.
Гранати та хурма:
- гранат — 119 грн/кг,
- узбецький гранат — 149 грн/кг,
- хурма Азербайджан — 99 грн/кг.
Екзотичні фрукти:
- манго Остін — 78,99 грн/шт,
- манго екстра — 259 грн/шт,
- ананас нарізаний — 76,99 грн/185 г,
- кокос — 39,99 грн/шт,
- кокос свіжий Таїланд — 129 грн/шт,
- папая екстра — 349 грн/кг,
- ківі Голд — 299 грн/кг,
- карамбола — 499 грн/кг,
- малина — 349 грн/125 г,
- лохина — 599 грн/500 г.
Вітрини супермаркетів уже нагадують зимові — з мандаринами, хурмою та гранатами. Та попри сезон, вибір залишається різноманітним і привабливим: від доступних яблук до рідкісних тропічних плодів.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують риба та морепродукти в супермаркеті Одеси. Також ми писали, що в АТБ змінилися ціни на яйця.
Читайте Новини.LIVE!