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От кондитера к оператору дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы

27 сентября 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
От кондитера к оператору дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы
Кондитер делает десерты. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Среди курсов предлагается

Краткосрочные:

  • продавец продовольственных товаров;
  • оператор котельной (повышение квалификации);
  • оператор беспилотного летательного дрона;
  • школа проектных менеджеров;
  • госпрограмма "єРабота".
Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет
Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет

Профессионально-техническое обучение (от трех до пяти месяцев):

  • кондитер;
  • визажист;
  • бармен;
  • администратор;
  • официант.
Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет
Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Следует зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Напомним, в Украине уровень официальной безработицы опустился до новых исторических минимумов. Дефицит ряда категорий работников усиливается.

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