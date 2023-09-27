От кондитера к оператору дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы
Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Среди курсов предлагается
Краткосрочные:
- продавец продовольственных товаров;
- оператор котельной (повышение квалификации);
- оператор беспилотного летательного дрона;
- школа проектных менеджеров;
- госпрограмма "єРабота".
Профессионально-техническое обучение (от трех до пяти месяцев):
- кондитер;
- визажист;
- бармен;
- администратор;
- официант.
За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.
Помощь безработным
Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Следует зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.
Напомним, в Украине уровень официальной безработицы опустился до новых исторических минимумов. Дефицит ряда категорий работников усиливается.