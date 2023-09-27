От кондитера к оператору дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы

Кондитер делает десерты. Фото: google

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Среди курсов предлагается

Краткосрочные:

продавец продовольственных товаров;

оператор котельной (повышение квалификации);

оператор беспилотного летательного дрона;

школа проектных менеджеров;

госпрограмма "єРабота".

Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет

Профессионально-техническое обучение (от трех до пяти месяцев):

кондитер;

визажист;

бармен;

администратор;

официант.

Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Следует зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Напомним, в Украине уровень официальной безработицы опустился до новых исторических минимумов. Дефицит ряда категорий работников усиливается.