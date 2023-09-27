Від кондитера до оператора дрона: в Одесі стартують безплатні курси
Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Серед курсів пропонується
Короткострокові:
- продавець продовольчих товарів;
- оператор котельні (підвищення кваліфікації);
- оператор безпілотного літального дрона;
- школа проєктних менеджерів;
- держпрограма "єРобота".
Професійно-технічне навчання (від трьох до п'яти місяців):
- кондитер;
- візажист;
- бармен;
- адміністратор;
- офіціант.
За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.
Допомога безробітним
Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.
Нагадаємо, в Україні рівень офіційного безробіття опустився до нових історичних мінімумів. Дефіцит низки категорій працівників посилюється.