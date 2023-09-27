Від кондитера до оператора дрона: в Одесі стартують безплатні курси

Кондитер робить десерти. Фото: google

Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Серед курсів пропонується

Короткострокові:

продавець продовольчих товарів;

оператор котельні (підвищення кваліфікації);

оператор безпілотного літального дрона;

школа проєктних менеджерів;

держпрограма "єРобота".

Розклад коротких курсів. Фото: Одеська міська рада

Професійно-технічне навчання (від трьох до п'яти місяців):

кондитер;

візажист;

бармен;

адміністратор;

офіціант.

Розклад професійно-технічного навчання. Фото: Одеська міська рада

За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.

Допомога безробітним

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Нагадаємо, в Україні рівень офіційного безробіття опустився до нових історичних мінімумів. Дефіцит низки категорій працівників посилюється.