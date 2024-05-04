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От Маяк до КПП — международная трасса Одесса — Рени застыла в пробках

4 мая 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
От Маяк до КПП — международная трасса Одесса — Рени застыла в пробках
Пробка по дороге на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 4 мая. На отрезке от Маяка до КПП придется постоять в очереди до трех часов и более, это связано с проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает около семи километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и черным цветом.

Пробки на трассе Одесса - Рени сегодня утром, 4 мая
Затор перед КПП. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не зафиксированы. На картах этот участок обозначен синим цветом, что означает движение свободное.

Пробки на трассе Одесса - Рени сегодня утром, 4 мая
КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самым КПП "Орловка" небольшая очередь.

Пробки на трассе Одесса - Рени сегодня утром, 4 мая
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки на АЗС Украины упали цены почти на все виды горючего. Снизилась стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего. Больше всего подешевел бензин бренда А-92. Цены на этот вид топлива упали на 82 копейки.

По данным мониторингового сайта, 4 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,80 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,38 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.

Одесса
Одесская область
пробки
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