Від Маяк до КПП — міжнародна траса Одеса — Рені застигла в заторах
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні зранку, 4 травня. На відрізку від Маяк до КПП прийдеться постояти в черзі до трьох годин й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько семи кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольорами.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не зафіксовані. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний.
Затори на Орлівку
А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою, заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" невелика черга.
Ціни на пальне
За останню добу на АЗС Україні впали ціни майже на всі види пального. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива впали на 82 копійки.
За даними моніторингового сайту, 4 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельне пальне — 53,80 грн/л;
- скраплений газ — 27,38 грн/л.
Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.
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