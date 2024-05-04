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Від Маяк до КПП — міжнародна траса Одеса — Рені застигла в заторах

4 травня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Від Маяк до КПП — міжнародна траса Одеса — Рені застигла в заторах
Затор по дорозі на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні зранку, 4 травня. На відрізку від Маяк до КПП прийдеться постояти в черзі до трьох годин й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько семи кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольорами. 

Затори на трасі Одеса - Рені сьогодні вранці, 4 травня
Затор перед КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не зафіксовані. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний. 

Затори на трасі Одеса - Рені сьогодні вранці, 4 травня
КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою, заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" невелика черга. 

Затори на трасі Одеса - Рені сьогодні вранці, 4 травня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на АЗС Україні впали ціни майже на всі види пального. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива впали на 82 копійки.

За даними моніторингового сайту, 4 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,80 грн/л;
  • скраплений газ — 27,38 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

Одеса
Одеська область
затори
Одеська ОДА
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