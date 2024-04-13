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От поездки в Бессарабию и до границы сегодня лучше отказаться — причины

13 апреля 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
От поездки в Бессарабию и до границы сегодня лучше отказаться — причины
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на вечер, 13 апреля, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Из-за ДТП, которое произошло около контрольного поста "Маяки", время путешествия в Бессарабию в субботу вечером увеличилось вдвое.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительные пробки на выезде из областного центра, а также в пределах населенных пунктов Великий Дальник и Два Столба. Однако в 10 километрах от Маяк и до самого КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского Нацпарка, тянется значительная пробка. На самом автомобильном пункте пропуска также есть скопление автомобилей. Дорога сегодня вечером до границы с Молдовой продлится около двух часов.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы нет. Однако доехать до КПП будет проблематично из-за пробок на Паланке. Путешествие в пункт пропуска "Старокозачье" продлится около двух часов сегодня вечером.

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Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Измаила, и стоит отметить, что их размеры не большие и существенно не влияют на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 40 минут.

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Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, на автозаправочных станциях Украины снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина и дизтоплива снова выросла, однако цены на автогаз остаются стабильными уже несколько дней.

Интересное водителям

Мы также писали, что в первом квартале 2024 года средняя стоимость проданного нового автомобиля снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. И сегодня средняя цена таких автомобилей составляет 30,7 тыс. евро.

Мы раньше рассказывали, как проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и оплатить их онлайн. Нарушение ПДД — это не только опасность на дороге, но и возможность получения штрафа. Однако вы можете проверить наличие штрафа онлайн, а также оплатить его, воспользовавшись соответствующими интернет-сервисами.

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Новости Одессы
очереди на границе

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