От поездки в Бессарабию и до границы сегодня лучше отказаться — причины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер, 13 апреля, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Из-за ДТП, которое произошло около контрольного поста "Маяки", время путешествия в Бессарабию в субботу вечером увеличилось вдвое.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительные пробки на выезде из областного центра, а также в пределах населенных пунктов Великий Дальник и Два Столба. Однако в 10 километрах от Маяк и до самого КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского Нацпарка, тянется значительная пробка. На самом автомобильном пункте пропуска также есть скопление автомобилей. Дорога сегодня вечером до границы с Молдовой продлится около двух часов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы нет. Однако доехать до КПП будет проблематично из-за пробок на Паланке. Путешествие в пункт пропуска "Старокозачье" продлится около двух часов сегодня вечером.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Измаила, и стоит отметить, что их размеры не большие и существенно не влияют на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 40 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, на автозаправочных станциях Украины снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина и дизтоплива снова выросла, однако цены на автогаз остаются стабильными уже несколько дней.

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