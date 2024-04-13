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Від поїздки до Бессарабії та до кордону сьогодні краще відмовитись — причини

13 квітня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Від поїздки до Бессарабії та до кордону сьогодні краще відмовитись — причини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на вечір, 13 квітня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону ​​​​спостерігаються значні затори.  Через ДТП, яка сталась близько контрольного посту "Маяки",  час подорожі до Бессарабії у суботу увечері збільшився вдвічі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначні затори на виїзді з обласного центру, а також у межах населених пунктів Великий Дальник та Два Стовпи. Проте за 10 кілометрів від Маяків і до самого КПП, яке розташоване у межах Нижньодністровського Нацпарку, тягнеться значний затор. На самому автомобільному пункті пропуску також є скупчення автівок. Дорога сьогодні ввечері до кордону з Молдовою буде тривати близько двох годин.

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону немає. Проте доїхати до КПП буде проблематично через затори на Паланці. Подорож до пункту пропуску "Старокозаче" триватиме близько двох годин сьогодні ввечері.

Від поїздки до Бессарабії та до кордону сьогодні краще відмовитись — причини - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати та Ізмаїлу, та варто зазначити, що їх розміри не є великими і суттєво не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 40 хвилин.

Від поїздки до Бессарабії та до кордону сьогодні краще відмовитись — причини - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, на автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину та дизпального знову зросла, проте ціни на автогаз залишаються стабільними вже декілька днів.

Цікаве водіям

Ми також писали, що в першому кварталі 2024 року середня вартість проданого нового автомобіля зменшилася на 10% у порівнянні з аналогічним періодом торік. І сьогодні середня ціна таких авто становить 30,7 тис. євро.

Ми раніше розповідали, як перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та сплатити їх онлайн. Порушення правил дорожнього руху (ПДР) — це не лише небезпека на дорозі, але й можливість отримання штрафу. Однак ви можете перевірити наявність штрафу онлайн, а також сплатити його, скориставшись відповідними інтернет-сервісами.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
авто
Одеська область
затори
Новини Одеси
черги на кордоні

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