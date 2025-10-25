Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отбирали телефоны прямо из рук — в Одессе задержали грабителей

Отбирали телефоны прямо из рук — в Одессе задержали грабителей

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 10:59
обновлено: 11:48
В Одессе задержали грабителей, которые отбирали телефоны
Задержанный за кражи одессит. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В центре Одессы двое мужчин нападали на прохожих и отбирали у них телефоны. После обращения потерпевших в полицию злоумышленников быстро разыскали и задержали. Теперь им грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Грабеж посреди дня

События произошли в Приморском районе Одессы. Один из мужчин, 25-летний местный житель, на улице Греческой выхватил из рук 53-летнего одессита мобильный телефон. Его сообщник, 38-летний одессит, похожим образом отобрал телефон у 56-летней женщины на спуске Виталия Блажко. После ограблений оба скрылись. Убытки, причиненные потерпевшим, превысили 11 тысяч гривен.

Уже на следующий день полицейские установили, разыскали и задержали подозреваемых. Выяснилось, что старший из них ранее имел судимость за аналогичное преступление. По данным полиции, 38-летний грабитель продал похищенный телефон, а младший — разбил свой трофей, когда планировал его продать. Оба мобильных устройства правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств.

Как накажут

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный повторно и в условиях военного положения. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал грабителям меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, мы сообщали, что в Хмельницком мужчина избил и обокрал прохожего. Также мы писали, что в Хмельницкой области наказали женщину, которая обокрала пенсионера.

Одесса грабеж Одесская область Новости Одессы задержание воровство
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации