В Одессе задержали грабителей, которые отбирали телефоны

Задержанный за кражи одессит. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В центре Одессы двое мужчин нападали на прохожих и отбирали у них телефоны. После обращения потерпевших в полицию злоумышленников быстро разыскали и задержали. Теперь им грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Грабеж посреди дня

События произошли в Приморском районе Одессы. Один из мужчин, 25-летний местный житель, на улице Греческой выхватил из рук 53-летнего одессита мобильный телефон. Его сообщник, 38-летний одессит, похожим образом отобрал телефон у 56-летней женщины на спуске Виталия Блажко. После ограблений оба скрылись. Убытки, причиненные потерпевшим, превысили 11 тысяч гривен.

Уже на следующий день полицейские установили, разыскали и задержали подозреваемых. Выяснилось, что старший из них ранее имел судимость за аналогичное преступление. По данным полиции, 38-летний грабитель продал похищенный телефон, а младший — разбил свой трофей, когда планировал его продать. Оба мобильных устройства правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств.

Как накажут

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный повторно и в условиях военного положения. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал грабителям меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

