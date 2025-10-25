Відео
Головна Одеса Відбирали телефони просто з рук — в Одесі затримали грабіжників

Відбирали телефони просто з рук — в Одесі затримали грабіжників

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 10:59
Оновлено: 11:53
В Одесі затримали грабіжників, які відбирали телефони
Затриманий за крадіжки одесит. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У центрі Одеси двоє чоловіків нападали на перехожих і відбирали в них телефони. Після звернення потерпілих до поліції зловмисників швидко розшукали та затримали. Тепер їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Грабіж посеред дня

Події сталися у Приморському районі Одеси. Один із чоловіків, 25-річний місцевий житель, на вулиці Грецькій вихопив із рук 53-річного одесита мобільний телефон. Його спільник, 38-річний одесит, у схожий спосіб відібрав телефон у 56-річної жінки на узвозі Віталія Блажка. Після пограбувань обидва втекли. Збитки, завдані потерпілим, перевищили 11 тисяч гривень.

Уже наступного дня поліцейські встановили, розшукали та затримали підозрюваних. З’ясувалося, що старший з них раніше мав судимість за аналогічний злочин. За даними поліції, 38-річний грабіжник продав викрадений телефон, а молодший — розбив свій трофей, коли планував його продати. Обидва мобільні пристрої правоохоронці вилучили як речові докази.

Як покарають

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений повторно та в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав грабіжникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Хмельницькому чоловік побів та обікрав перехожого. Також ми писали, що на Хмельниччині покарали жінку, яка обікрала пенсіонера.

Одеса грабіж Одеська область Новини Одеси затримання крадіжка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
