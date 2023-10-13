Где в Одессе не будет воды 13 октября

В кране отсутствует вода. Фото иллюстративное: google.com

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 13 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

Люстдорфская дорога — все дома;

Фонтанская дорога — все дома;

ул. Костанди — все дома;

ул. Добровольская, 122/1, 126.

ул. Приморская — все дома;

ул. Академика Королева — все дома;

ул. Ильфа и Петрова — все дома;

просп. Небесной сотни — все дома;

ул. Инглези — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цены на водоснабжение

Стоимость воды и водоснабжения должна оставаться неизменной.

Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Также мы писали, когда на Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.