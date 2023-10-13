Где в Одессе не будет воды 13 октября

Отключение до вечера: где в Одессе не будет воды (список адресов)
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 13 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду до 16:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- Люстдорфская дорога — все дома;
- Фонтанская дорога — все дома;
- ул. Костанди — все дома;
- ул. Добровольская, 122/1, 126.
- ул. Приморская — все дома;
- ул. Академика Королева — все дома;
- ул. Ильфа и Петрова — все дома;
- просп. Небесной сотни — все дома;
- ул. Инглези — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цены на водоснабжение
Стоимость воды и водоснабжения должна оставаться неизменной.
Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.
Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.
Также мы писали, когда на Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.
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