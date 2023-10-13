Де в Одесі не буде води 13 жовтня

У крані відсутня вода. Фото ілюстративне: google.com

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 13 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

Люстдорфська дорога — усі будинки;

Фонтанська дорога — усі будинки;

вул. Костанді — усі будинки;

вул. Добровольська, 122/1, 126.

вул. Приморська — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки;

вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;

просп. Небесної сотні — усі будинки;

вул. Інглезі — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Ціни на водопостачання

Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.

Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.