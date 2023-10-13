Де в Одесі не буде води 13 жовтня

Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 13 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до 16:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- Люстдорфська дорога — усі будинки;
- Фонтанська дорога — усі будинки;
- вул. Костанді — усі будинки;
- вул. Добровольська, 122/1, 126.
- вул. Приморська — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- просп. Небесної сотні — усі будинки;
- вул. Інглезі — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Ціни на водопостачання
Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.
Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.
Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.
Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.
Читайте Новини.LIVE!