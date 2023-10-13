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Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)

13 жовтня 2023 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі не буде води 13 жовтня
У крані відсутня вода. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 13 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • Люстдорфська дорога — усі будинки;
  • Фонтанська дорога — усі будинки;
  • вул. Костанді — усі будинки;
  • вул. Добровольська, 122/1, 126.
  • вул. Приморська — усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова — усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
  • просп. Небесної сотні — усі будинки;
  • вул. Інглезі — усі будинки. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Ціни на водопостачання

Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.

Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

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