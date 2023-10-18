Отключение до вечера: где в Одессе не будет воды (список адресов)
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 18 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики отмечают, что ориентировочное время возвращения воды — 00:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Героев обороны Одессы, 14-24;
- ул. Лузановская, 5а, 57-71, 58-110;
- ул. Первая Сортировочная — все дома;
- ул. Донецкая — все дома;
- ул. Наклонная — все дома;
- ул. Красная, 2-14, 3-15;
- ул. Добровольского, 2-52;
- ул. Николаевская дорога, 172, 245-315;
- ул. Южная дорога, 2-62;
- ул. Штилева — все дома;
- ул. Державина — все дома;
- ул. Дунаевского — все дома;
- ул. Днепровская — все дома;
- ул. Ростовская — все дома;
- ул. Керченская — все дома;
- ул. Леси Украинки — все дома;
- ст. "Приморье".
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цены на водоснабжение
Стоимость воды и водоснабжения должна оставаться неизменной.
Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.
Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.
Также мы писали, когда на Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.
Читайте Новини.LIVE!