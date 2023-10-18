Где в Одессе не будет воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 18 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики отмечают, что ориентировочное время возвращения воды — 00:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

ул. Героев обороны Одессы, 14-24;

ул. Лузановская, 5а, 57-71, 58-110;

ул. Первая Сортировочная — все дома;

ул. Донецкая — все дома;

ул. Наклонная — все дома;

ул. Красная, 2-14, 3-15;

ул. Добровольского, 2-52;

ул. Николаевская дорога, 172, 245-315;

ул. Южная дорога, 2-62;

ул. Штилева — все дома;

ул. Державина — все дома;

ул. Дунаевского — все дома;

ул. Днепровская — все дома;

ул. Ростовская — все дома;

ул. Керченская — все дома;

ул. Леси Украинки — все дома;

ст. "Приморье".

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цены на водоснабжение

Стоимость воды и водоснабжения должна оставаться неизменной.

Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Также мы писали, когда на Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.