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Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)

18 жовтня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі не буде води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники зазначають, що орієнтовний час повернення води — 00:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Героїв оборони Одеси, 14-24;
  • вул. Лузанівська, 5а, 57-71, 58-110;
  • вул. Перша Сортувальна — усі будинки;  
  • вул. Донецька — усі будинки;
  • вул. Похила — усі будинки;
  • вул. Червона, 2-14, 3-15;
  • вул. Добровольського, 2-52; 
  • вул. Миколаївська дорога, 172, 245-315;  
  • вул. Південна дорога, 2-62;
  • вул. Штильова — усі будинки; 
  • вул. Державіна — усі будинки; 
  • вул. Дунаєвського — усі будинки; 
  • вул. Дніпровська — усі будинки;
  • вул. Ростовська —  усі будинки;
  • вул. Керченська — усі будинки;
  • вул. Лесі Українки — усі будинки; 
  • ст. "Примор'є".

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Ціни на водопостачання

Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.

Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

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