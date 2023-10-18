Де в Одесі не буде води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники зазначають, що орієнтовний час повернення води — 00:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Героїв оборони Одеси, 14-24;

вул. Лузанівська, 5а, 57-71, 58-110;

вул. Перша Сортувальна — усі будинки;

вул. Донецька — усі будинки;

вул. Похила — усі будинки;

вул. Червона, 2-14, 3-15;

вул. Добровольського, 2-52;

вул. Миколаївська дорога, 172, 245-315;

вул. Південна дорога, 2-62;

вул. Штильова — усі будинки;

вул. Державіна — усі будинки;

вул. Дунаєвського — усі будинки;

вул. Дніпровська — усі будинки;

вул. Ростовська — усі будинки;

вул. Керченська — усі будинки;

вул. Лесі Українки — усі будинки;

ст. "Примор'є".

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Ціни на водопостачання

Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.

Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.