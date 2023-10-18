Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники зазначають, що орієнтовний час повернення води — 00:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Героїв оборони Одеси, 14-24;
- вул. Лузанівська, 5а, 57-71, 58-110;
- вул. Перша Сортувальна — усі будинки;
- вул. Донецька — усі будинки;
- вул. Похила — усі будинки;
- вул. Червона, 2-14, 3-15;
- вул. Добровольського, 2-52;
- вул. Миколаївська дорога, 172, 245-315;
- вул. Південна дорога, 2-62;
- вул. Штильова — усі будинки;
- вул. Державіна — усі будинки;
- вул. Дунаєвського — усі будинки;
- вул. Дніпровська — усі будинки;
- вул. Ростовська — усі будинки;
- вул. Керченська — усі будинки;
- вул. Лесі Українки — усі будинки;
- ст. "Примор'є".
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Ціни на водопостачання
Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.
Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.
Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.
Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.
Читайте Новини.LIVE!