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Отключение до вечера: где в Одессе нет воды

14 октября 2023 13:47
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отключение до вечера: где в Одессе нет воды
В кране кончается вода. Фото иллюстративное. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 14 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может меняться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к вечеру.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • Улица Героев Крут — все дома
  • Люстдорфская дорога — все дома
  • Улица Варненская — все дома
  • Улица Академика Филатова — все дома
  • Улица Генерала Цветаева — все дома
  • Переулок Высокий — 2-20
  • Улица Болгарская — все дома
  • Улица Лазарева — все дома
  • Французский бульвар — 22-22А, Б
  • Проспект Шевченко — все дома
  • Улица Довженко — все дома
  • Улица Академика Королева — 57-85/3
  • Улица Вильямса — все дома
  • Улица Прохоровская — все дома
  • Улица Садиковская — все дома
  • Улица Разумовская — все дома

Цены на водоснабжение

Стоимость воды и водоснабжения должна оставаться неизменной.

Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.

 

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