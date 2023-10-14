Отключение до вечера: где в Одессе нет воды

В кране кончается вода. Фото иллюстративное. Фото: google

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 14 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может меняться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к вечеру.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Улица Генерала Цветаева — все дома

Переулок Высокий — 2-20

Улица Болгарская — все дома

Улица Лазарева — все дома

Французский бульвар — 22-22А, Б

Проспект Шевченко — все дома

Улица Довженко — все дома

Улица Академика Королева — 57-85/3

Улица Вильямса — все дома

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Цены на водоснабжение

Стоимость воды и водоснабжения должна оставаться неизменной.

Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.