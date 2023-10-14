Отключение до вечера: где в Одессе нет воды
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 14 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может меняться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к вечеру.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- Улица Героев Крут — все дома
- Люстдорфская дорога — все дома
- Улица Варненская — все дома
- Улица Академика Филатова — все дома
- Улица Генерала Цветаева — все дома
- Переулок Высокий — 2-20
- Улица Болгарская — все дома
- Улица Лазарева — все дома
- Французский бульвар — 22-22А, Б
- Проспект Шевченко — все дома
- Улица Довженко — все дома
- Улица Академика Королева — 57-85/3
- Улица Вильямса — все дома
- Улица Прохоровская — все дома
- Улица Садиковская — все дома
- Улица Разумовская — все дома
Цены на водоснабжение
Стоимость воды и водоснабжения должна оставаться неизменной.
Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.
Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.
Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.
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