Відключення до вечора: де в Одесі немає води

У крані закінчується вода. Фото ілюстративне. Фото: google

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 14 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до вечора.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де не буде води

Вулиця Героїв Крут — усі будинки

Люстдорфська дорога — усі будинки

Вулиця Варненська — усі будинки

Вулиця Академіка Філатова — усі будинки

Вулиця Генерала Цвєтаєва — усі будинки

Провулок Високий — 2-20

Вулиця Болгарська — усі будинки

Вулиця Лазарева — усі будинки

Французький бульвар — 22-22А, Б

Проспект Шевченко — усі будинки

Вулиця Довженка — усі будинки

Вулиця Академіка Корольова — 57-85/3

Вулиця Вільямса — усі будинки

Вулиця Прохорівська — усі будинки

Вулиця Садиковська — усі будинки

Вулиця Разумовська — усі будинки

Ціни на водопостачання

Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.

Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.