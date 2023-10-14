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Відключення до вечора: де в Одесі немає води

14 жовтня 2023 13:47
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відключення до вечора: де в Одесі немає води
У крані закінчується вода. Фото ілюстративне. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 14 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до вечора.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • Вулиця Героїв Крут — усі будинки 
  • Люстдорфська дорога — усі будинки 
  • Вулиця Варненська — усі будинки 
  • Вулиця Академіка Філатова — усі будинки 
  • Вулиця Генерала Цвєтаєва — усі будинки 
  • Провулок Високий — 2-20
  • Вулиця Болгарська — усі будинки 
  • Вулиця Лазарева — усі будинки 
  • Французький бульвар —  22-22А, Б
  • Проспект Шевченко — усі будинки
  • Вулиця Довженка — усі будинки
  • Вулиця Академіка Корольова — 57-85/3
  • Вулиця Вільямса — усі будинки
  • Вулиця Прохорівська — усі будинки
  • Вулиця Садиковська — усі будинки
  • Вулиця Разумовська — усі будинки

Ціни на водопостачання

Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.

Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

 

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