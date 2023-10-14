Відключення до вечора: де в Одесі немає води
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 14 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до вечора.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- Вулиця Героїв Крут — усі будинки
- Люстдорфська дорога — усі будинки
- Вулиця Варненська — усі будинки
- Вулиця Академіка Філатова — усі будинки
- Вулиця Генерала Цвєтаєва — усі будинки
- Провулок Високий — 2-20
- Вулиця Болгарська — усі будинки
- Вулиця Лазарева — усі будинки
- Французький бульвар — 22-22А, Б
- Проспект Шевченко — усі будинки
- Вулиця Довженка — усі будинки
- Вулиця Академіка Корольова — 57-85/3
- Вулиця Вільямса — усі будинки
- Вулиця Прохорівська — усі будинки
- Вулиця Садиковська — усі будинки
- Вулиця Разумовська — усі будинки
Ціни на водопостачання
Вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.
Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.
Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.
Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.
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