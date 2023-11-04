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Отключение до вечера — где в Одессе сегодня не будет света

4 ноября 2023 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отключение к вечеру – где в Одессе сегодня не бьет света
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 4 ноября, часть одесситов останется без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики отмечают, что вернуть свет в дома горожан планируют к 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

  • ул. Бабеля, 38,
  • ул. Дальницкая, 52,
  • ул. 1-я Пригородная, 15-37а,
  • ул. 2-я Пригородная, 32-60, 33-65,
  • ул. Кондренко, 79,79а,
  • ул. Минская, 30/а/1,
  • пров. Короткое, 2,3,4.

Работы планируют закончить к 19.00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины опровергли заявление украинского нардепа Сергея Нагорняка о том, что в ноябре будут использованы графики ограничений потребления электроэнергии. Там заявили, что пока для этого нет никаких оснований.

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