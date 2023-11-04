Відключення до вечора — де в Одесі сьогодні не буде світла
Сьогодні, 4 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 19:00.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Бабеля, 38,
- вул. Дальницька, 52,
- вул. 1-а Приміська, 15-37а,
- вул. 2-а Приміська, 32-60, 33-65,
- вул. Кондренко, 79,79а,
- вул. Мінська, 30/а/1,
- пров. Короткий, 2,3,4.
Роботи планують закінчити до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав.
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