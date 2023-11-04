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Відключення до вечора — де в Одесі сьогодні не буде світла

4 листопада 2023 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відключення до вечора – де в Одесі сьогодні не буде світла
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 4 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 19:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ: 

  • вул. Бабеля, 38, 
  • вул. Дальницька, 52, 
  • вул. 1-а Приміська, 15-37а, 
  • вул. 2-а Приміська, 32-60, 33-65, 
  • вул. Кондренко, 79,79а, 
  • вул. Мінська, 30/а/1, 
  • пров. Короткий, 2,3,4. 

Роботи планують закінчити до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав.

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