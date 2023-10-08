Отключение газоснабжения в Подольском районе: детали

Станция распределения газа. Фото иллюстративное. Фото: Google

С 09 октября 2023 по 13 октября 2023, с 09:00 часов утра, будет временно прекращено газоснабжение для потребителей в городе Подольск. Такое отключение связано с необходимостью проведения ремонтных работ в газовых сетях.

Об этом сообщают на сайте ПАО "Одессагаз".

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Адреса, касающиеся отключения

Отключение газоснабжения касается потребителей по следующим адресам в г. Подольск:

улица В. Деповская;

улица Железнодорожников;

улица Транспортная;

улица Тысячная;

улица Ивановская;

улица Тонкошнура;

улица Любомирская;

улица Ягорлицкая;

улица Тихая;

улица Тарасова;

переулок Полевой;

улица Полевая;

улица Дружбы;

бульвар Бирзульский.

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства г. Подольск извиняется за временные неудобства.

Напомним, ранее мы писали, сегодня часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть под вечер.