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Відключення газопостачання в Подільському районі: деталі

8 жовтня 2023 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відключення газопостачання в Подільському районі: деталі
Станція розподілу газу. Фото ілюстративне. Фото: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

З 09 жовтня 2023 року по 13 жовтня 2023 року, з 09:00 годин ранку, буде тимчасово припинено газопостачання для споживачів у міста Подільськ. Таке відключення пов'язане з необхідністю проведення ремонтних робіт на газових мережах.

Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".

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Адреси, які стосуються відключення

Відключення газопостачання стосується споживачів за наступними адресами у м. Подільськ:

  • вулиця В. Деповська;
  • вулиця Залізничників;
  • вулиця Транспортна;
  • вулиця Тисячна;
  • вулиця Іванівська;
  • вулиця Тонкошнура;
  • вулиця Любомирська;
  • вулиця Ягорлицька;
  • вулиця Тиха;
  • вулиця Тарасова;
  • провулок Польовий;
  • вулиця Польова;
  • вулиця Дружби;
  • бульвар Бірзульський.

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства м. Подільськ перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, раніше ми писали, сьогодні частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути під вечір.

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