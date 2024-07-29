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Отключение не по графикам — кто в Одессе остался сегодня без света до вечера

29 июля 2024 09:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Аварийные отключения света в Одессе сегодня, 29 июля: адреса
Энергетики работают на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 29 июля, большая часть одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

  • Люстдорфская дорога, 152/3, 5, 6;
  • просп. Академика Глушко, 6б.
    Работы до 17:00
  • пер. Загородний, 9;
  • пер. Кошевого, 5/В;
  • Симоненко, 1, 11, 62;
  • просп. Свободы, 52.
    Работы до 19:00

Северный РЭС:

  • ул. Четвертая, 38 — 52 (парные);
  • пров. Оранжерейный, 1 — 16;
  • Агрономическая, 60 — 84 (парные), 93 — 117 (непарные), 86 — 92.
    Работы до 18:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня, 29 июля, в Одесской области графики отключений действуют с 16:00 до конца суток. Подробнее о разделе на группы можно прочитать по ссылке.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. В настоящее время действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

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