Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні, 29 липня: адреси

Відключення не за графіками — хто в Одесі залишився сьогодні без світла до вечора
Сьогодні, 29 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- Люстдорфська дорога, 152/3, 5, 6;
- просп. Академіка Глушка, 6б.
Роботи до 17:00
- пров. Загородній, 9;
- пров. Кошового, 5/В;
- Симоненка, 1, 11, 62;
- просп. Свободи, 52.
Роботи до 19:00
Північний РЕМ:
- вул. Четверта, 38 — 52 (парні);
- пров. Оранжерейний, 1 — 16;
- Агрономічна, 60 — 84 (парні), 93 — 117 (непарні), 86 — 92.
Роботи до 18:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що сьогодні, 29 липня, на Одещині графіки відключень діють з 16:00 до кінця доби. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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