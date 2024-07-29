Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні, 29 липня: адреси

Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 29 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Люстдорфська дорога, 152/3, 5, 6;

просп. Академіка Глушка, 6б.

Роботи до 17:00

пров. Загородній, 9;

пров. Кошового, 5/В;

Симоненка, 1, 11, 62;

просп. Свободи, 52.

Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

вул. Четверта, 38 — 52 (парні);

пров. Оранжерейний, 1 — 16;

Агрономічна, 60 — 84 (парні), 93 — 117 (непарні), 86 — 92.

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 липня, на Одещині графіки відключень діють з 16:00 до кінця доби. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.