Отключение света: почему тысячи одесситов остались без электроэнергии

Отключение света. Фото: google

В результате непредвиденной ситуации, возникшей 4 июля на одной из высоковольтных подстанций Одессы произошло аварийное отключение оборудования. В результате этого, жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района остались без света.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Энергетики уже работают над устранением неполадки и восстановлением нормального функционирования подстанции. О времени возобновления электроснабжения ДТЭК сообщит впоследствии.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, за последние сутки, 3 июля, в Одесской области было возобновлено электроснабжение в 145 населенных пунктах. Это позволило обеспечить 37 тысяч клиентов светом.