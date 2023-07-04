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Відключення світла: чому тисячні одеситів залишились без електроенергії

4 липня 2023 14:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення світла: чому тисячні одеситів залишились без електроенергії
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок непередбаченої ситуації, яка виникла 4 липня на одній з високовольтних підстанцій Одеси, сталося аварійне відключення обладнання. Внаслідок цього, жителі мікрорайону Черемушки Хаджибейського району залишилися без світла.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Енергетики вже працюють над ліквідацією неполадки та відновленням нормального функціонування підстанції. Про час відновлення електропостачання ДТЕК повідомить згодом. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, упродовж останньої доби, 3 липня, в Одеській області було відновлено електропостачання в 145 населених пунктах. Це дозволило забезпечити 37 тисяч клієнтів світлом.

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