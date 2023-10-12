Почему тысячные одесситов остались без электроэнергии

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 12 октября, на электросетях Одессы продолжаются плановые восстановительные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

ул. Г. Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4,

ул. Г. Петрова, 27/6,

ул. 1 линия Вильямса, 43, 19/1,

ул. Ак. Уильямса, 17-31,

ул. Амундсена, 72-110,

пер. Вильямса, 2-15,

пер. Водный, 1-17,

ул. Д. Ковалевского, 98, 102а, 108,

ул. Марии Демченко 5-я Линия, 28-38,

ул. М. Демченко 6-я Линия 38,

ул. Садовского, 1-47,

ул. Саксаганского, 1-35.

Работы планируют завершить к 17:00.

просп. Свободы, 32, 36.

Работы планируют завершить к 19:00.

Северный РЭС:

пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,

ул. Химическая, 200-216.

Работы планируют завершить к 18:00.

ул. Ак. Панкратовой, 1-31,

ул. В. Хавкина, 1-31,

ул. Круговая, 10-58,

ул. Заболотного, 2-14.

Работы планируют завершить к 20:00.

Центральный РЭС:

пер. 2-3й Моторный, 1-37,

ул. Моторная, 1-57,

ул. Южная, 27,

ул. Крестьянская, 1-37,

ул. Сельская, 13а,

ул. Солнечная, 1-41.

Работы планируют завершить к 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.